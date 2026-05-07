ЦИК: Општи избори у БиХ заказани за 4. октобар

Аутор:АТВ
Коментари:0
Централна изборна комисија (ЦИК) Босне и Херцеговине данас је донијела одлуку о расписивању Општих избора у Босни и Херцеговини који ће бити одржани у недјељу, 4. октобра.
Избори су расписани за Предсједништво Босне и Херцеговине, Представнички дом ПС БиХ, Представнички дом Парламента Федерације БиХ, Народну скупштину Републике Српске, предсједника и потпредсједнике Републике Српске и за десет скупштина кантона у Федерацији БиХ.
ЦИК на сједници која је у току треба усвојити упутство о роковима и редослиједу изборних активности непосредних избора за Опште изборе 2026. године, као и закључити Централни бирачки списак на дан 6. мај.
