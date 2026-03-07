Logo
Large banner

Откривено колика је штета од злочина Кијева у Донбасу

Аутор:

АТВ

07.03.2026

18:05

Коментари:

0
Откривено колика је штета од злочина Кијева у Донбасу
Фото: Tanjug / AP / Iryna Rybakova

Предсједник Русије Владимир Путин састао се са предсједником Истражног комитета Александром Бастрикином, који је истакао да је штета од злочина кијевског режима у Донбасу 580 милијарди рубаља.

"Судски органи Донбаса осудили су 1.084 украјинских војника и плаћеника. Више од 70 украјинских војника осуђено је на доживотну затворску казну због убиства цивила", навео је Бастрикин.

Према његовим ријечима, укупна материјална штета од терористичког напада у "Крокусу" износи око шест милијарди рубаља, пренио је "Спутњик".

Терористички напад у концертној дворани "Крокус сити хол" у Красногорску, у Московској области, догодио се 22. марта 2024. године када су нападачи отворили ватру из аутоматског оружја на оне који су се налазили у згради и запалили аудиторијум.

Према подацима Истражног комитета, у нападу је погинуло 149 особа, а 609 је повријеђено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Руска војна операција 2026

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Свијет

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

3 ч

1
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Задржавамо новац од Украјинаца док се не разјасни власништво

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Мађари похапсили украјинске банкаре, заплијењено 80 милиона у кешу

1 д

0
Америка стала уз Русију и Кину - гласала против Украјине

Свијет

Америка стала уз Русију и Кину - гласала против Украјине

1 д

0

Више из рубрике

Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

Свијет

Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

3 ч

0
Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Свијет

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

3 ч

1
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио: Ова земља је "сљедећа на реду"

4 ч

1
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Mосква спремна да помогне да се заустави крвопролиће

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner