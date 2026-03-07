Аутор:АТВ
Предсједник Русије Владимир Путин састао се са предсједником Истражног комитета Александром Бастрикином, који је истакао да је штета од злочина кијевског режима у Донбасу 580 милијарди рубаља.
"Судски органи Донбаса осудили су 1.084 украјинских војника и плаћеника. Више од 70 украјинских војника осуђено је на доживотну затворску казну због убиства цивила", навео је Бастрикин.
Према његовим ријечима, укупна материјална штета од терористичког напада у "Крокусу" износи око шест милијарди рубаља, пренио је "Спутњик".
Терористички напад у концертној дворани "Крокус сити хол" у Красногорску, у Московској области, догодио се 22. марта 2024. године када су нападачи отворили ватру из аутоматског оружја на оне који су се налазили у згради и запалили аудиторијум.
Према подацима Истражног комитета, у нападу је погинуло 149 особа, а 609 је повријеђено.
