Синер "згазио" Зверева!

Извор:
Б92
01.11.2025
18:35
Коментари:0
Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се данас у финале мастерса у Паризу
Други рекет свијета је у полуфиналу побиједио Нијемца Александера Зверева резултатом 2:0 (6:0, 6:1) за само 62 минута.
Синер је доминирао тереном од првог до посљедњег поена и тако неочекивано лако стигао до побједе и финала.
Овим тријумфом је стигао до 25. побједе у низу на бетону у дворанским условима.
Италијан ће сутра у финалу играти против Феликса Оже-Алијасима који је у првом полуфиналу побиједио Александера Бублика резултатом 2:0.
У првом сету није било чак ни брејк лопти, па је одлучио тај-брејк у којем је Канађанин био много бољи и тако повео 1:0. На старту другог сета тенисери су размијенили по брејк, а затим је Бублик направио још један и стигао до вођства 3:1 и 4:2. Оже-Алијасим затим осваја четири везана гема и тако стиже до финала.
Уколико Канађанин освоји пехар, осигураће пласман на завршни мастерс.
