Синер "згазио" Зверева!

Извор:

Б92

01.11.2025

18:35

Коментари:

0
Синер "згазио" Зверева!
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се данас у финале мастерса у Паризу

Други рекет свијета је у полуфиналу побиједио Нијемца Александера Зверева резултатом 2:0 (6:0, 6:1) за само 62 минута.

Синер је доминирао тереном од првог до посљедњег поена и тако неочекивано лако стигао до побједе и финала.

Овим тријумфом је стигао до 25. побједе у низу на бетону у дворанским условима.

Италијан ће сутра у финалу играти против Феликса Оже-Алијасима који је у првом полуфиналу побиједио Александера Бублика резултатом 2:0.

У првом сету није било чак ни брејк лопти, па је одлучио тај-брејк у којем је Канађанин био много бољи и тако повео 1:0. На старту другог сета тенисери су размијенили по брејк, а затим је Бублик направио још један и стигао до вођства 3:1 и 4:2. Оже-Алијасим затим осваја четири везана гема и тако стиже до финала.

Уколико Канађанин освоји пехар, осигураће пласман на завршни мастерс.

