Вулић: По ком правном основу ЦИК пријети због неисплаћених накнада

Извор:

СРНА

03.03.2026

16:11

Коментари:

0
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић упитала је Централну изборну комисију /ЦИК/ БиХ по којем правном основу пријети покретањем поступка против чланова градских/општинских изборних комисија због неисплате накнада иако су обезбјеђење и реализација буџетских средстава искључива надлежност начелника и градоначелника.

"Како чланови градских/општинских изборних комисија који немају извршна ни буџетска овлаштења, могу утицати на начелнике/градоначелнике да изврше исплату средстава, насиљем? Да ли ЦИК БиХ сматра да они сносе одговорност за поступке извршне власти?", навела је Вулићева у посланичком питању.

Она је упитала да ли је ЦИК БиХ покренуо поступке против одговорних лица у Граду Бијељина гдје током два изборна процеса нису исплаћене накнаде члановима Градске изборне комисије, нити члановима бирачких одбора.

"Ако није - због чега? Да ли се /градоначелнику Љубиши/ Петровићу може све, јел` му праштате зато што није СНДС?", пита Вулићева.

Да ли се, упитала је она, селективним усмјеравањем одговорности према члановима изборних комисија, уз изостанак поступања према извршних органима локалне власти, врши институционални притисак који поприма елементе мобинга.

Сања Вулић

ЦИК БиХ

Коментари (0)
