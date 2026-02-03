Logo
Large banner

Небензја: Генерални секретар нема право да селективно тумачи норме међународног права

Извор:

СРНА

03.02.2026

20:32

Коментари:

0
Небензја: Генерални секретар нема право да селективно тумачи норме међународног права

Руски амбасадор при УН Василиј Небензја је током сусрета са генералним секретаром УН Антониом Гутересом изразио озбиљну забринутост због његових изјава о Криму и Донбасу, саопштено је из руске мисије при УН.

"Руска страна је изразила озбиљну забринутост због недавних изјава генералног секретара, које садрже селективно тумачење Повеље УН у вези са односом између принципа самоопредјељења народа и територијалног интегритета држава", наведено је у саопштењу.

Наглашено је да ни генерални секретар УН нити његово особље немају право да износе сопствено, селективно тумачење принципа и норми међународног права.

Гутерес је 29. јануара рекао да се, за разлику од Гренланда, принцип самоопредјељења народа не примјењује на Крим и Донбас.

Подијели:

Тагови:

Василиј Небензја

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијарто: Орбан - једини лидер ЕУ која одржава везе са Русијом, Кином, Америком и Турском

Свијет

Сијарто: Орбан - једини лидер ЕУ која одржава везе са Русијом, Кином, Америком и Турском

8 ч

0
У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

Здравље

У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

9 ч

0
Шпанци пресрели руски авион

Свијет

Аларми у НАТО: Пресретнут руски авион са необичним наоружањем

15 ч

0
Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Свијет

Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

17 ч

0

Више из рубрике

Убијен Гадафијев син

Свијет

Убијен Гадафијев син

4 ч

0
Један од најближих савјетника Зеленском: Одрекни се територије и спаси људе

Свијет

Један од најближих савјетника Зеленском: Одрекни се територије и спаси људе

4 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Изведена трансплантација лица, прва у свијету од донора који је умро еутаназијом

5 ч

0
Снијег паралисао аеродром у Франкфурту, отказане десетине летова

Свијет

Снијег паралисао аеродром у Франкфурту, отказане десетине летова

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner