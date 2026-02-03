Небензја: Генерални секретар нема право да селективно тумачи норме међународног права

Извор:
СРНА
03.02.2026
20:32
Руски амбасадор при УН Василиј Небензја је током сусрета са генералним секретаром УН Антониом Гутересом изразио озбиљну забринутост због његових изјава о Криму и Донбасу, саопштено је из руске мисије при УН.
"Руска страна је изразила озбиљну забринутост због недавних изјава генералног секретара, које садрже селективно тумачење Повеље УН у вези са односом између принципа самоопредјељења народа и територијалног интегритета држава", наведено је у саопштењу.
Наглашено је да ни генерални секретар УН нити његово особље немају право да износе сопствено, селективно тумачење принципа и норми међународног права.
Гутерес је 29. јануара рекао да се, за разлику од Гренланда, принцип самоопредјељења народа не примјењује на Крим и Донбас.
