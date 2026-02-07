Велики ромски протест: Траже да возе без возачке дозволе

Извор:
Масовне блокаде, паљење гума, отворене пријетње и хапшење полицајца који је возио без дозволе, све то у два дана погодило је Сјеверну Македонију, која се посљедњих дана суочава са најдраматичнијим таласом протеста ове године. Грађани, већином из ромске заједнице, траже да им држава дозволи да возе иако немају положен возачки испит. Институције узвраћају: закони важе за све.
Све је почело у мјесту Делчево, када је полиција привела 23-годишњег мушкарца из села Тработивиште због управљања возилом без дозволе. Само дан касније, откривено је да је и полицијски службеник возио без дозволе, што је био догађај који је додатно запалио атмосферу.
Протести су се затим проширили на Битољ, Струмицу, Прилеп, Ресен, Штип и Кочане. На дијелу аутопута Битољ–Охрид аутопут горјеле су гуме, пут је био блокиран сатима, а колоне су се протезале километрима.
"Нема школе, нема пара - како да положимо?“, „Пола Македоније нема возачку“, „Ми знамо да возимо, само немамо папире“, одзвањало је на протестима. Најгласнији су ишли корак даље: "Ако нам узму кола, биће свашта“, преноси "Сител.мк".
Ситуација у Битољу додатно се закомпликовала. Док су жене остале на аутопуту, мушкарци су се окупили испред суда и полицијске станице тражећи да им се обезбиједи инструктор који би потврдио да знају да возе. Ако погријеше, кажу, платиће да добију дозволу.
Један од возача, огорчен због одузимања возила, каже да је за воланом више од три деценије и да може да вози "све од аутомобила до комбија“, па чак и руту до Њемачке. Истиче да су комбији које користе вриједни по неколико хиљада евра, а аутомобили и далеко више, и да их нико није добио на поклон од државе, већ су их сами купили и од њих прехрањују породице, преноси Блиц.
- Имам седморо дјеце, други петоро, трећи четворо… Како да преживимо ако останемо без возила? - пита огорчено, додајући да раде поштене послове, превозе цигле, жељезо, дрва, продају робу и да их је срамота што им се третира као да су криминалци.
- За ситницу одмах идеш у затвор, а овде ти само узму кола. Нисам их добио од градоначелника, зарадио сам их. А кажу: немаш положен возачки? Па ми возимо боље од многих који имају“, закључио је он на крају разговора са медијима! - додао је.
У Штипу и Кочанима поново су паљене гуме, а ватрогасци су интервенисали да очисте улице и омогуће нормализацију саобраћаја.
Након пријетњи насиљем, премијер је затражио од органа реда оштру реакцију. Министар унутрашњих послова поручио је да полиција "неће дозволити нарушавање јавног реда и мира“.
Министар задужен за интеграцију Рома апеловао је да се страсти смире, нагласивши да припадност заједници не ослобађа никога од закона. Најавио је договор са Министарством образовања о финансијској помоћи за грађане који морају да заврше основно образовање како би уопште могли да полажу возачки испит.
Посебно одјекује случај ухапшеног полицајца који је возио без дозволе, детаљ који продубљује кризу повјерења и показује колико је проблем шири од једне маргинализоване групе.
Овај талас протеста оголио је дубок јаз који влада у Сјеверној Македонији: хиљаде грађана живе ван формалног система, без школе, без новца и без приступа основним услугама. Држава истовремено мора да чува закон, посебно у земљи са високим бројем саобраћајних несрећа.
Али порука је јасна: правда мора бити једнака за све. Од најугроженијих, до полицајаца који такође крше оно што би требало да штите.
