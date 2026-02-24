Додик: Подршка праведним циљевима Русије и њеном настојању да заштити своје интересе

Извор:
У дану када се обиљежавају четири године од почетка специјалне војне операције Руске Федерације, наше опредjељење остаје исто: подршка праведним циљевима Русије и њеном настојању да заштити своје интересе и свој народ у Украјини, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Као што је показала довољно воље и стрпљења да се проблеми ријеше дијалогом и договором, Русија је показала способност да војно обезбиједи сигурност својих граница и територије. Предсједник Владимир Путин својом одлучношћу вратио је Русији статус велесиле, одлучне да не дозволи угрожавање ниједног државног и националног интереса", додаје Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
