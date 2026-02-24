Магнет за новац у кући: Како одабрати прави кутак за благостање

Извор:
Један кутак куће је магнет за новац у кући. Према древној мудрости свака кућа има магнет за позитивну енергију привлачи благостање.
Народна вјеровања, филозофије и савремена наука сугеришу да одређени предмети могу привући новац. Према тим вјеровањима кутак за новац није само простор у вашем дому, већ један кутак куће је магнет за новац и благостање у вашој кући
Који кутак вашег дома дјелује као магнет за новац? Тајна лежи у Фенг Схуи концепту кутка новца. Како можете искористити ову енергију да побољшате своју финансијску ситуацију?
Кутак куће за новац није само простор у вашем дому; то је магнет за позитивну енергију која може утицати на ваше финансије. Међутим, упркос његовој привлачности, важно је схватити да је то систем вјеровања, а не магично рјешење за све финансијске проблеме.
Према овој древној мудрости, кутак богатства је дио собе у дому који може да усмјери вашу пажњу и енергију на квалитет живота. Да би то урадили, практичари користе Фенг Схуи мапу звану багуа за процијену енергије у одређеном простору.
Дио куће који се највише повезује са новцем налази се крајње лијево од улазних врата. Када пронађете угао, важно је обратити пажњу на стање собе. Да ли је пуно ствари? Да ли тамо скупља прашину? Ово говори о вашој неспремности да редовно водите рачуна о својим финансијама.
Поставите симболе богатства
Угао богатства у дому можете активирати додавањем симбола напретка и посебних Фенг Схуи елемената.
То могу бити лични симболи онога што за вас представља благостање, или можете користити нешто традиционалније као што су златни предмети, украси или новчићи.
Поред златних елемената, кристали могу да буду и одличан додатак, а да истовремено изгледају луксузно када се поставе у ходник, канцеларију или угао дневне собе. Предлажемо и аметист јер је повезан са осјећајем обиља и мира.
Ови предмети помажу у уносу добре енергије у дом. На примјер, ако узмете биљку жада, тј. биљка новца, добијате енергију из дрвета. Поред биљака, можете додати и малу фонтану, само водите рачуна да вода буде чиста, јер је прљава и устајала вода противна правилима Фенг Схуија. Ако имате проблема да пронађете предмете који садрже воду, најбоље је да се одлучите за умјетничка дела са сликама воде, преноси Citymagazine.si.
Још једна кључна тачка за привлачење новца је чистоћа и ред. Према Фенг Схуију, кухиња, дневна соба и спаваћа соба треба да буду уредне како би енергија струјала кроз ваш дом. Такође је важно да се ослободите непотребних ствари, а оштећене ствари замијените новима у углу новца.
Фенг шуи је пракса која апелује на енергију и равнотежу, тако да је стална свијест и брига о углу новца кључна за постизање трајног финансијског просперитета.
