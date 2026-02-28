Шта је донијела игрица Роблокс и са каквим се опасностима суочавамо?

Међутим биће да је ту нешто пошло по злу, првенствено из похлепе јер кад су дјеца ту, ту су и родитељски новчаници , а симпатични аватар кошта само пола евра , евро, пет или десет. Павле је упознат са роблоксом, повремено га и игра, али каже оним што је тамо видио није одушевљен.

"Мени смета што много копирају друге игрице и стављају ружне ликове и тако , људи псују у чету", рекао је ученик петог разреда Павле Ћоровић.

Забрањено воће је најслађе па кад се већ дјеци бране друштвене мреже не бране им се роблокс четови , односно роблокс друштвена мрежа, која носи скоро све ризике са собом као и било која друга.

"Ако им већ не дамо да буду на друштвеним мрежама до одређеног момента и тај Роблокс прераста и постаје то. Зашто је то важно – зато што дјеца креирају неки свој паралелни свијет унутар виртуелног свијета и то ће се догађати све више и више. Али, је проблем у томе што родитељи не виде опасност од тога јер то су побогу само неке мале фигурице и остало али они ту креирају цијелу једну свијест о себи на интернету", објаснио је гејминг аналитичар Карло Томић.

У игрицама је и присутан и говор мржње , подстицање на агресивно понашање и избацивање из игрица, што свакако негативно утиче на дјецу, а ту су и други губици, упозорава начелник Јединице за високотехнолошки криминалитет МУП-а Српске .

"Роблокс јели као виртуелна валута која се користи за куповину кредита да би се прешло на други ниво и слично тако да осим тог времена које дјеца потроше ту, постоји и могућност психичких посљедица", упозорава начелник Јединице за високотехнолошки криминалитет МУП-а Српске Оливије Зимоња.

Игрице изазивају снажно ослобађање од допамина код играча, еуфорију и мотивацију да се игра даље. Укратко није досадно и успорено као у свакодневици. Бјесомучно вишечасовно играње игрица , уз одушевљене и изливе бијеса требало би да буде аларм за родитеље.

"Ако родитељ примјети да је та зависност узела маха . да је то дијете зависно од игрице онда се препоручује “ допамински детокс“ , да се искључе са игрица, да се обнове неуролошки путеви , смањи зависност. На природан начин да дијете добија допамин кроз шетњу, игру са другарима", објаснио је психолог Марко Котур.

Било би најбоље да ако су вам дјеца већ на рачунарима истражите шта гледају и играју, уведете повремене забране а некад им се и придружите. Тако ћете знати да ли је у питању безазлена игра или она која може бити потенцијално опасна, са свих аспеката, савјетују стручњаци.