Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

Телеграф

09.03.2026

09:00

Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"
Фото: Tanjug / AP / Erin Hooley

Никола Јокић био је гост подкаста "X&O's Chat" код коментатора Едина Авдића, а том приликом говорио је о бројним моментима каријере и свог личног живота.

Између осталог открио је и своју емотивну страну.

Иако понекад дјелује уздржано на терену, Јокић је, и те како, емотиван. На паркету и ван њега емотивно проживљава сваки моменат, а, како каже, уме и да заплаче. нарочито када га "погоди" пјесма.

Он је открио да је пјесма "већ одавно спремам свог мркова", његова омиљена, а присјетио се и момента када је доживио невјероватну част, да је због њега у Сомбор дошла делегација Денвера, на челу са тренером Мајклом Мелоуном, као и сином власника Стена Кренкеа, Џош Кренке, који се појавио у мајици са Јокићевим ликом.

Тада, Јокићу је уручена чувена "лопта" награда за МВП-а лиге, а он није знао за изненађење.

- Људи су емотивни. Када сам у кафани, не кријем емоције. Често заплачем. И на пјесму често заплачем. Када су ми доносили лопту-.

"Већ одавно спремам свог мркова".

Сада је цијелу ситуацију и описао:

- Ја долазим са коњем, за мене је то био можда најбољи коњ у Србији. за мене је био најбољи коњ који је икада ушао у Србију. Они долазе, ту су сви моји драги људи. Емоције су ме пукле.

- Не треба да се крије. Треба да се поносиш тиме што можеш да заплачеш. То није проблем - рекао је је суперстар Денвера и репрезентације Србије.

X&O's Chat

Никола Јокић

Edin Avdić

