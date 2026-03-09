Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

Извор:
Телеграф
09.03.2026
09:00
Никола Јокић био је гост подкаста "X&O's Chat" код коментатора Едина Авдића, а том приликом говорио је о бројним моментима каријере и свог личног живота.
Између осталог открио је и своју емотивну страну.
Иако понекад дјелује уздржано на терену, Јокић је, и те како, емотиван. На паркету и ван њега емотивно проживљава сваки моменат, а, како каже, уме и да заплаче. нарочито када га "погоди" пјесма.
Он је открио да је пјесма "већ одавно спремам свог мркова", његова омиљена, а присјетио се и момента када је доживио невјероватну част, да је због њега у Сомбор дошла делегација Денвера, на челу са тренером Мајклом Мелоуном, као и сином власника Стена Кренкеа, Џош Кренке, који се појавио у мајици са Јокићевим ликом.
Тада, Јокићу је уручена чувена "лопта" награда за МВП-а лиге, а он није знао за изненађење.
- Људи су емотивни. Када сам у кафани, не кријем емоције. Често заплачем. И на пјесму често заплачем. Када су ми доносили лопту-.
"Већ одавно спремам свог мркова".
Сада је цијелу ситуацију и описао:
- Ја долазим са коњем, за мене је то био можда најбољи коњ у Србији. за мене је био најбољи коњ који је икада ушао у Србију. Они долазе, ту су сви моји драги људи. Емоције су ме пукле.
- Не треба да се крије. Треба да се поносиш тиме што можеш да заплачеш. То није проблем - рекао је је суперстар Денвера и репрезентације Србије.
