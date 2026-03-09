Logo
Одржан референдум: Готовину заштитити Уставом

СРНА

09.03.2026

08:51

Одржан референдум: Готовину заштитити Уставом

Швајцарска ће Уставом заштити право на кориштење новчаница и кованица франка, како би заштитила употребу готовог новца у промету.

Званични резултати јучерашњег референдума показали су да је 73,4 одсто бирача подржало уставну измјену коју је предложила Влада, на сличну иницијативу групе Швајцарски покрет за слободу.

Претходно је иницијативу за заштиту готовине овог покрета потписима подржало више од 100.000 грађана, што је према швајцарском закону, довољно за расписивање националног референдума.

Швајцарска

referendum

