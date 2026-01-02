Logo
Large banner

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

Извор:

Индекс

02.01.2026

11:48

Коментари:

0
Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?
Фото: Unsplash

Сваки власник пса добро познаје овај сценарио: тек што сте окупали свог љубимца да изгледа и мирише предивно, он првом приликом истрчи напоље и уваља се у измет или неку другу смрдљиву материју.

Пси свијет доживљавају кроз њух, а јаки мириси, колико год нама били одбојни, могу подстаћи ово наизглед бизарно понашање. Иако не постоји коначан одговор зашто то раде, стручњаци наводе неколико могућих објашњења, пише The Spruce Pets.

Еволуцијско насљеђе и комуникација

Није тајна да пси имају много осјетљивији њух од људи. Међутим, не ради се само о јачини мириса – пси могу да детектују и разликују више слојева мириса истовремено. На примјер, док ће човјек у близини грма ружа који је попрскао твор осјетити само неугодан мирис твора, пас ће истовремено моћи да осјети и мирис ружа и твора, али и безброј других мириса.

Вјерује се да је ова способност еволуцијско насљеђе које је дивљим псима помагало у комуникацији с чопором. „Парфемисањем“ јаким мирисима пас је могао да пренесе поруку остатку чопора о потенцијалном извору хране. Пошто су многе врсте дивљих паса биле стрвинари, привлачили су их мириси попут трулих лешина, који не миришу битно другачије од измета.

Обиљежавање територије

Познато је да животиње које живе у чопорима обиљежавају територију мокрењем. Тај мирис служи као упозорење супарничким чопорима да се држе подаље.

Једна од теорија је да дивљи пас или вук ваљањем у измету или остацима друге животиње покушава да прикрије мирис те животиње или, напротив, да остави властити мирис као знак упозорења. Иако ово не објашњава у потпуности зашто се кућни љубимци упуштају у такво понашање, даје увид у могуће еволуцијске коријене.

Ловачка камуфлажа

Баш попут својих предака, и данашњи пси се можда ваљају у непријатним мирисима како би прикрили властити. Вукови, на примјер, не би жељели да их њихов плијен, попут јелена, нањуши док се приближавају. Ако би свој мирис камуфлирали мирисом измета, лов би предаторима био знатно лакши.

Знак досаде

Понекад је објашњење много једноставније. Познато је да пас којем је досадно или који није довољно стимулисан може да показује деструктивна понашања попут прекомјерног жвакања или копања. Зато није тешко замислити да ваљање у измету може бити још један знак да вашем псу треба посветити више пажње и заокупити га другим, мање смрдљивим активностима, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

pas

zanimljivosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Седам мистериозних језика које нико није успио да дешифрује

Занимљивости

Седам мистериозних језика које нико није успио да дешифрује

2 д

0
Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

Здравље

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

2 д

0
Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

Занимљивости

Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

5 д

0
Како је ајвар добио име? Занимљивости о краљици зимнице од Персије до Балкана

Занимљивости

Како је ајвар добио име? Занимљивости о краљици зимнице од Персије до Балкана

3 седм

0

Више из рубрике

Пун Мјесец

Занимљивости

Ова три знака примају "позив који се не одбија"

19 ч

0
Дјеца рођена 1. јануара су прави лидери са особинама које изазивају завист

Занимљивости

Дјеца рођена 1. јануара су прави лидери са особинама које изазивају завист

22 ч

0
Како се пише "Нова година" или "нова година"?

Занимљивости

Како се пише "Нова година" или "нова година"?

23 ч

0
Ушла на пумпу да сипа гориво, па освојила 240.000 евра: Надзорна камера снимила реакцију

Занимљивости

Ушла на пумпу да сипа гориво, па освојила 240.000 евра: Надзорна камера снимила реакцију

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

11

48

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

11

42

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

11

37

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

11

35

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner