Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

Извор:
Индекс
02.01.2026
11:48
Коментари:0
Сваки власник пса добро познаје овај сценарио: тек што сте окупали свог љубимца да изгледа и мирише предивно, он првом приликом истрчи напоље и уваља се у измет или неку другу смрдљиву материју.
Пси свијет доживљавају кроз њух, а јаки мириси, колико год нама били одбојни, могу подстаћи ово наизглед бизарно понашање. Иако не постоји коначан одговор зашто то раде, стручњаци наводе неколико могућих објашњења, пише The Spruce Pets.
Није тајна да пси имају много осјетљивији њух од људи. Међутим, не ради се само о јачини мириса – пси могу да детектују и разликују више слојева мириса истовремено. На примјер, док ће човјек у близини грма ружа који је попрскао твор осјетити само неугодан мирис твора, пас ће истовремено моћи да осјети и мирис ружа и твора, али и безброј других мириса.
Вјерује се да је ова способност еволуцијско насљеђе које је дивљим псима помагало у комуникацији с чопором. „Парфемисањем“ јаким мирисима пас је могао да пренесе поруку остатку чопора о потенцијалном извору хране. Пошто су многе врсте дивљих паса биле стрвинари, привлачили су их мириси попут трулих лешина, који не миришу битно другачије од измета.
Познато је да животиње које живе у чопорима обиљежавају територију мокрењем. Тај мирис служи као упозорење супарничким чопорима да се држе подаље.
Једна од теорија је да дивљи пас или вук ваљањем у измету или остацима друге животиње покушава да прикрије мирис те животиње или, напротив, да остави властити мирис као знак упозорења. Иако ово не објашњава у потпуности зашто се кућни љубимци упуштају у такво понашање, даје увид у могуће еволуцијске коријене.
Баш попут својих предака, и данашњи пси се можда ваљају у непријатним мирисима како би прикрили властити. Вукови, на примјер, не би жељели да их њихов плијен, попут јелена, нањуши док се приближавају. Ако би свој мирис камуфлирали мирисом измета, лов би предаторима био знатно лакши.
Понекад је објашњење много једноставније. Познато је да пас којем је досадно или који није довољно стимулисан може да показује деструктивна понашања попут прекомјерног жвакања или копања. Зато није тешко замислити да ваљање у измету може бити још један знак да вашем псу треба посветити више пажње и заокупити га другим, мање смрдљивим активностима, преноси Индекс.
Занимљивости
2 д0
Здравље
2 д0
Занимљивости
5 д0
Занимљивости
3 седм0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
23 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
58
11
48
11
42
11
37
11
35
Тренутно на програму