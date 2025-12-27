Православни вјерници сутра славе Материце: Ово су обичаји на највећи хришћански празник мајки

Извор:
СРНА
27.12.2025
08:45
Коментари:0
Православни вјерници обиљежиће сутра Материце, највећи хришћански празник мајки и жена, који увијек пада у другу недјељу пред Божић.
Тога дана, према обичају, дјеца поране и унапријед припремљеним канапом, концем, шалом, марамом или каишем на препад вежу мајкама ноге, на исти начин као што су њих мајке везивале на Дјетињце.
Мајка се претвара да не зна зашто је везана. Дјеца јој честитају празник, а она онда дијели поклоне и на тај начин се “дријеши”. На исти начин се вежу и све удате жене, које се “дријеше” колачима или неким другим слаткишима.
Друштво
СПЦ данас слави пет мученика
Обичај “везивања” и “дријешења” представља много више од пуке игре укућана, јер се њиме потврђује веза љубави којом су повезани сви чланови хришћанске породице.
Празник Материце се у новије вријеме прославља и при храмовима, нарочито по градовима. Жене у договору са свештеником припреме пригодан програм у коме учествују дјеца са прикладним рецитацијама и пјевањем, а онда дјеца везују присутне жене. Оне се “дријеше” поклонима и припремљеним пакетићима, књигама, крстићима.
Друштво
Данас је свети Спиридон Чудотворац: Сматра се заштитником занатлија
Негдје се организује посјета болници, нарочито дјечијим одјељењима, гдје се дјеци носе поклони, што даје овом празнику пуни хришћански смисао.
Друштво
3 д0
Друштво
3 д0
Друштво
4 д0
Друштво
5 д0
Најновије
Најчитаније
08
52
08
47
08
45
08
40
08
37
Тренутно на програму