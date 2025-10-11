Logo

Кестенијада у Костајници: Туристичка манифестација са укусом традиције

11.10.2025

19:58

Кестенијада у Костајници: Туристичка манифестација са укусом традиције
Фото: РТРС

Мирис печеног кестена али и паприкаша ширио се данас у Костајници.

Привукао је и бројне посјетиоце па је "Кестенијада" била пуна оних који су пробали печени или кувани кестен али и разне специјалитете направљене од њега.

Представљена су домаћа јела, а учесници, осим из Српске, стигли су и из Србије, Федерације и Хрватске.

Традиција дуга 27 година , средином октобра у Костајницу привуче бројне посјетиоце. Због кесице печеног кестена никоме није било тешко стајати у реду. Кестен припремљен на Кестенијади укуснији је кажу од сваког другог који може да се припреми.

Више од педесет екипа из Српске и региона такмичиле су се и у припремању паприкаша. Састојке многи крију, јер, кажу, то је тајна.

Гордана Боројевић из Костајнице каже да њен паприкаш садржи многе састојке.

- Ловоров лист, највише меса али лука мркве першуна, свашта - рекла је Боројевићева.

Дејана Берић из Козарске Дубице истиче да свако има своју тајну, али да се сви труде да јела буду посебна.

- Тајну наравно свако има неку своју увијек се трудимо да то буде посебно - рекла је Берићева.

Кестенијада је традиција али и будућност у туристичкој понуди сјеверозапада Српске.

Начелник општине Костајница, Никола Јањетовић истиче да је ова манифестација и прослава имена Костајница.

- Прослављамо наше име Костајница нечим што је специфично једним природним производом који је најквалитетнији на простору Костајнице - каже Јањетовић.

Министар трговине и туризма, Денис Шулић истиче да је министарство ове године суфинансирало одржавање ове манифестације.

- Министарство трговине и туризма је ове године суфинансирало организацију овог догађаја и овакве манифестације су јако важне за развој туристичке понуде у Републици Српској - рекао је Шулић.

На улицама Костајнице подијељено је 500 килограма кестена. Представили су се и излагачи домаћих производа из Костајнице, Новог Града, Дрвара, Козарске Дубице, Гламоча, Прњавора и Градишке.

