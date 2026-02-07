Logo
Large banner

Тришић Бабић о посјети САД-у: Ово је тренутак који иде у корист Српске

Извор:

АТВ

07.02.2026

14:47

Коментари:

0
Тришић Бабић о посјети САД-у: Ово је тренутак који иде у корист Српске
Фото: АТВ

Делегација Српске је имала једну од најпродуктивнијих и најквалитетнијих посјета Вашингтону, рекла је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић

"Ово је тренутак који иде у корист Српске. Вријеме ради за Републику Српску", истакла је Тришић Бабић на конференцији за новинаре након повратка из САД-а.

Навела је да ће бити још лијепих вијести за грађане Српске, те да ова америчка администрација разумије Републику Српску.

"Они су нас слушали, нису наређивали", нагласила је Тришић Бабић.

Подијели:

Тагови:

Ana Trišić Babić

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

Република Српска

Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

5 ч

0
Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

Република Српска

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

7 ч

1
Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

Република Српска

Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

18 ч

1
Особа из најужег Трамповог круга: Ко је Каролин Ливит која се састала са делегацијом Српске

Свијет

Особа из најужег Трамповог круга: Ко је Каролин Ливит која се састала са делегацијом Српске

19 ч

4

Више из рубрике

Fond PIO Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

Република Српска

Фонд ПИО: Достављати искључиво тражену документацију

4 ч

0
Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

Република Српска

Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

5 ч

0
Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

Република Српска

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

7 ч

1
Почела предизборна тишина

Република Српска

Почела предизборна тишина

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

49

Откривене димљене мумије у Вијетнаму: Револуција у историји мумификације

15

46

Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе

15

32

Преминуо Миро Вуксановић

15

26

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

15

12

Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner