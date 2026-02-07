Тришић Бабић о посјети САД-у: Ово је тренутак који иде у корист Српске

Извор:
АТВ
07.02.2026
14:47
Делегација Српске је имала једну од најпродуктивнијих и најквалитетнијих посјета Вашингтону, рекла је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић
"Ово је тренутак који иде у корист Српске. Вријеме ради за Републику Српску", истакла је Тришић Бабић на конференцији за новинаре након повратка из САД-а.
Навела је да ће бити још лијепих вијести за грађане Српске, те да ова америчка администрација разумије Републику Српску.
"Они су нас слушали, нису наређивали", нагласила је Тришић Бабић.
