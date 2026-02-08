Трагедија! Погинуле двије особе у урушавању зграде

Извор:
СРНА
08.02.2026
19:26
Коментари:0
Најмање двије особе су погинуле, а четири су спасене из рушевина вишеспратне стамбене зграде која се срушила у Триполију, на сјеверу Либана, јавили су државни медији.
Спасилачки тимови настављају да копају по рушевинама. У овом тренутку није познато колико је људи било у згради у тренутку када се срушила.
Извучена су тијела дјетета и жене, јавила је државна новинска агенција.
Регион
Трагична смрт средњошколке у Загребу спасила пет живота
Више десетина људи окупило се на мјесту трагедије, а поједини су пуцали у ваздух.
Зграда се налазила у насељу Баб Табанех, једном од најсиромашнијих подручја у другом граду по величини у Либану, чији се становници одавно жале на лошу инфраструктуру и да их власти занемарују.
Тенис
1 д0
Сцена
1 д0
Регион
1 д0
Хроника
1 д0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
48
20
46
20
44
20
41
20
38
Тренутно на програму