Трагедија! Погинуле двије особе у урушавању зграде

Извор:

СРНА

08.02.2026

19:26

Трагедија! Погинуле двије особе у урушавању зграде
Фото: АТВ

Најмање двије особе су погинуле, а четири су спасене из рушевина вишеспратне стамбене зграде која се срушила у Триполију, на сјеверу Либана, јавили су државни медији.

Спасилачки тимови настављају да копају по рушевинама. У овом тренутку није познато колико је људи било у згради у тренутку када се срушила.

Извучена су тијела дјетета и жене, јавила је државна новинска агенција.

Дора Лукић

Регион

Трагична смрт средњошколке у Загребу спасила пет живота

Више десетина људи окупило се на мјесту трагедије, а поједини су пуцали у ваздух.

Зграда се налазила у насељу Баб Табанех, једном од најсиромашнијих подручја у другом граду по величини у Либану, чији се становници одавно жале на лошу инфраструктуру и да их власти занемарују.

