Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Буђење протеклог понедјељка за једну је из Аустралије било велико изненађење.
Рејчел Блор из Аустралије у понедјељак се пробудила с тешким теретом на прсима. Још у полусну, била је увјерена да се у кревет ушуњао њезин пас. Пружила је руку вјерујући да је то њезин далматинац и почела гладити нешто глатко и гмизаво.
Док се Блор повлачила дубље под покриваче и навлачила их до врата, њезин партнер упалио је ноћну лампу и остао у шоку.
"Ох душо. Не мичи се. На теби је питон од 2,5 метра, рекао ми је", испричала је Блор за Би-би-си.
Након првотног шока, партнера и псе послала је изван собе, а онда се почела извлачити.
"Само сам покушавала изаћи испод покривача... у мислима, 'Је ли се ово стварно догађа? Ово је тако бизарно’, мислила сам", казала је.
Вјерује да се питон провукао кроз капке на прозору спаваће собе и тако се увукао под покривач. Кад се ослободила, змију је почела га извлачити натраг путем којим је и ушла.
"Био је толико велик да је, иако је био смотан око мене, дио његова репа још увијек вирио кроз ролетну. Зграбила сам га и, чак ни тада, није дјеловао претјерано успаничено. Само се некако благо њихао у мојој руци.“, казала је Рејчел. Како је одрасла на имању окружена змијама, остала је готово потпуно прибрана.
"Мислим да ако си ти миран, мирне су и оне", казала је.
Питони су змије давитељи који су чести у обалним подручјима Аустралије и најчешће се хране мањим животињама, попут птица.
