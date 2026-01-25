Грци доминантно освојили бронзу у Београду!

Извор:
Ватерполисти Грчке освојили су бронзану медаљу на Европском првенству у Београду побједивши Италију резултатом 12:5.
Било је то заиста сигурно издање, већ су на полувремену водили са 7:2, да би на крају успјели да дођу до трећег мјеста.
Ватерполисти Грчке су тријумфом против Мађарске по први пут у историји освојили медаљу на Европском првенству.
Најефикаснији у репрезентацији Грчке био је Стилијанос Аргиропулос са четири гола, док су се Константинос Какарис, Костантинос Киувецис и Ефстатиос Калогеропулос по два пута уписали у листу стреалца.
По два гола за Италију постигли су Франческо Кондеми и Филипо Фереро.
У финалу од 20.30 часова играће Србија и Мађарска.
