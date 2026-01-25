Logo
Грци доминантно освојили бронзу у Београду!

Извор:

Спутник Србија

25.01.2026

18:34

Коментари:

0
Ватерполо
Фото: Pixabay/kidsnewshu

Ватерполисти Грчке освојили су бронзану медаљу на Европском првенству у Београду побједивши Италију резултатом 12:5.

Било је то заиста сигурно издање, већ су на полувремену водили са 7:2, да би на крају успјели да дођу до трећег мјеста.

Ватерполисти Грчке су тријумфом против Мађарске по први пут у историји освојили медаљу на Европском првенству.

Најефикаснији у репрезентацији Грчке био је Стилијанос Аргиропулос са четири гола, док су се Константинос Какарис, Костантинос Киувецис и Ефстатиос Калогеропулос по два пута уписали у листу стреалца.

Никола Јакшић

Остали спортови

Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

По два гола за Италију постигли су Франческо Кондеми и Филипо Фереро.

У финалу од 20.30 часова играће Србија и Мађарска.

(спутник србија)

Коментари (0)
