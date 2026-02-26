Logo
Васпитачице осумњичене за злостављање дјетета, огласило се Тужилаштво

АТВ

26.02.2026

15:08

Вртић дјеца игра
Фото: Artem Podrez/Pexels

Двије васпитачице предшколске установе "Бамбини" из Хаџића које се сумњиче за психичко злостављање дјетета, предате су у надлежност Тужилаштва КС.

Након што их испитао поступајући тужилац, одлучиће о даљим мјерама.

Подсјећамо, оне се сумњиче да су починиле кривична дјела психичко насиље, запуштање или злостављање дјетета, и лака тјелесна повреда у саучесништву.

Друштво

Ухапшене васпитачице осумњичене да су малтретирале дјечака у вртићу!

