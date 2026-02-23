Logo
Зуроф: Морају да постоје и забрана и кажњавање истицања усташких симбола

23.02.2026

08:00

Историчар Ефраим Зуроф истакао је да морају да постоје и забрана и кажњавање истицања усташких симбола и да би Европска унија због толерисања тога требало да казни Хрватску.

Коментаришући све чешће коришћење и толерисање симбола повезаних са усташким режимом и НДХ у јавном простору, поготово на концертима Марка Перковића Томпсона који су недавно одржани у БиХ и Хрватској, Зуров је оцијенио да је то веома опасна ствар која доказује да многи људи нису научили лекције о страшним злочинима усташа.

Зуров је подсјетио да су пјесме и симболи на концертима Томпсона симболи масовног убијања Срба, Јевреја и Рома.

- Морају да постоје и забрана и кажњавање истицања таквих симбола. Ако тога нема, то је доказ да ништа нису научили ни из суђења Динку Шакићу, ни из страшних злочина које су починиле усташе - рекао је доскорашњи директор Центра "Симон Визентал" за Глас Српске.

Он је навео да овакви догађаји вријеђају успомену на жртве усташког режима и Холокауста, али да их у Хрватској није брига за то.

- Веома је мало образовања о Холокаусту у бившој Југославији, осим у Србији и Републици Српској. Величање усташа је као проклетство за све људе који су патили у усташком режиму - каже Зуроф.

Он је додао да је учинио све да правда стигне већину злочинаца из Другог свјетског рата, а да је његов највећи напор био да приведе усташе.

- Хвала Богу што сам имао привилегију да ужасног злочинца Динка Шакића приведем пред суд и стрпам га у затвор. И то је управо што је требало да урадим са свим тим командантима Јасеновца и других концентрационих логора које су држале усташе - истакао је Зуроф и додао да је случај "Шакић" био најважнији у његовој каријери.

Он је напоменуо да је било случајева да га је разочарала сарадња држава у процесуирању злочинаца, наводећи примјер Аустрије која је учинила све што је могуће да не приведу нацисте правди.

- И Литванија, Летонија, Естонија. Све земље источне Европе желе да се праве да нису криве ни за шта - закључио је Зуроф.

Efraim Zurof

