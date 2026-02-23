Почео Васкршњи пост, ево чега се обавезно треба придржавати

Извор:
Васкршњи пост, познат и као Велики или Часни пост, за вјернике СПЦ-а почео је данас, 23. фебруара 2026., и сматра се најстрожим и најдужим постом у православном хришћанству.
Траје укупно 48 дана и представља припрему вјерника за прославу Васкрса. Циљ поста није само уздржавање од хране, већ прије свега духовно прочишћење кроз молитву, покајање и чињење добрих дјела.
Доносимо вам детаљан водич за пост, правила исхране за сваку недјељу, распоред богослужења и духовне поуке како бисте пост испоштовали на прави начин.
Васкршњи пост специфичан је по својој строгости, а основно правило налаже потпуно уздржавање од намирница животињског поријекла (месо, млијеко, сир, јаја). Међутим, постоје и специфична правила за дане у недјељи:
Пост на води: Већина радних дана (од понедјељка до петка) пости се на води, што значи да се храна припрема без употребе уља.
Пост на уљу: Дозвољен је суботом и недјељом, када се храна може спремати на уљу, и дозвољено је вино. Како ове године поједини празници “падају” понедељком, дозвољено је разрешење на уље и вино, што ћете пронаћи у правилима поста за сваку седмицу појединачно.
Риба: Дозвољена је само два пута током читавог поста – на празнике Благовести (7. април) и Цвијети (5. април). Ово је правило које вјерници поштују за сваки Васкршњи пост.
Свака од седам недјеља поста има своје име и специфична духовна и правила исхране.
1. Чиста недјеља (Тодорова недјеља)
Ово је период најстрожег поста.
Тримирје: Прва три дана (понедјељак, уторак и сриједа) по строгом монашком правилу подразумијевају потпуно уздржавање од хране и пића. За вјернике који то не могу да издрже, препоручује се сухоједење или строги пост на води.
Четвртак: Пости се на уљу.
Петак: Пости се на води.
Викенд: Субота (Тодорова субота) и недјеља су разријешени на уље.
2. Пачиста недјеља
Друга седмица поста посвећена је Светом Григорију Палами.
Понедјељак: Пости се на уљу.
Од уторка до петка: Пости се на води.
Викенд: Дозвољено је уље.
3. Крстопоклона недјеља
У овој недјељи вјерници се поклањају Часном крсту који се износи на средину храма ради укрепљења оних који посте.
Понедјељак: Пости се на уљу.
Од уторка до петка: Строги пост на води.
Викенд: Субота и недјеља су на уљу.
4. Средопосна недјеља
Налази се на средини поста. Вјерници се подстичу да се посвете раду и не изговарају ружне ријечи.
Од понедјељка до петка: Пост на води.
Викенд: Дозвољено уље.
5. Глув(н)а недјеља
Вријеме покајања и тишине. Црква у овој недјељи забрањује весеља, пјесму и забаве.
Од понедјељка до петка: Пост на води.
Викенд: Дозвољено је уље.
6. Цвјетна недјеља
Име је добила по празнику Цвијети.
Од понедјељка до петка: Пост на води.
Лазарева субота (Врбица): Дозвољено је уље (и по неким обичајима икра).
Цвијети (Недјеља): Ово је један од ријетких дана када је дозвољена риба.
7. Страдална (Страсна) недјеља
Посљедња седмица пред Ускрс, посвећена страдању Христовом.
Понедјељак: Строги пост на води.
Уторак: Прослављамо Благовијести, дозвољено је јести рибу.
Велика сриједа и Велики четвртак: Дозвољено је уље и вино (сјећање на Тајну вечеру).
Велики петак: Дан најстрожег поста. Препоручује се потпуно уздржање од хране све до изношења плаштанице (око 15х), а након тога само вода и хљеб.
Велика субота: Једина субота у години која се пости на води.
Тјелесни пост без духовног не користи души. Свети Јован Златоусти учи да није довољно само не јести месо, већ треба постити и од оговарања, лажи и гнијева.
Кључне духовне препоруке:
1. Великопосна молитва Светог Јефрема Сирина: Ова кратка молитва (“Господе и Владико живота мога…”) чита се током читавог поста уз земне поклоне (метаније). Она нас позива да се ослободимо духа лијености и празнословља, а стекнемо дух смиреноумља и љубави.
2. Исповијест и причешће: Вјерници би требало да се исповеде прије причешћа. Ако постите читав пост, можете се причешћивати чешће. Литургије се служе суботом и недјељом, али и средом и петком (Литургија пређеосвећених дарова).
3. Праштање: Пост почиње “Недељом праштања”. Не можемо очекивати опроштај од Бога ако ми нисмо опростили другима, преноси Блиц жена.
Пост није дијета. Правила поста могу се ублажити за дјецу, труднице, болесне и старе особе. О овоме се обавезно морате посавјетовати са својим парохијским свештеником или духовником. Црква учи да пост не смије да угрози здравље, већ да служи духовном напретку.
