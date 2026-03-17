Кривичне пријаве због ширења птичијег грипа

Против два правна лица из Бијелог Поља и њихових одговорних лица поднесене су кривичне пријаве због сумње да су прикривањем заразне болести код живине допринијели ширењу птичјег грипа, чиме је причињена материјална штета већа од 25.000 евра, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Из полиције наводе да они нису пријавили vетеринарској служби знакове болести живине на својим фармама и ангажовали су комунално предузеће "Лим" да превезе 18.000 угинулих кока носиља до градске депоније.
То је, како додају, довело до ширења заразне болести Х5Н1 на друге мање фарме и домаћинства, причинивши материјалну штету чији укупни износ прелази 25.000 евра.
