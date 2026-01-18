Славна глумица остала без улоге у филму: "Интернет се потрудио да ме назове ружном"

18.01.2026
10:45
Коментари:0
Џенифер Лоренс отворено говори о томе како вјерује да је изгубила главну улогу у филму "Било једном у Холивуду" од Марго Роби јер "није била довољно лијепа".
Лоренс (35) је тврдила да је пропустила улогу у филму Квентина Тарантина јер је интернет "тврдио" да не изгледа добро за улогу звијезде шездесетих, Шерон Тејт.
"Прилично сам сигурна да је то разлог. Интернет се једноставно потрудио да ме назове ружном", истакла је она, преноси Новости Магазин.
Улога је, као што знамо, отишла Марго Роби која ју је учинила још познатијом и признатијом међу холивудским глумицама.
Прије премијере филма 2019. године, Шеронина сестра, Дебра Тејт, признала је у интервјуу за ТМЗ да би и она изабрала Роби уместо Лоренс.
