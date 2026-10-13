Жељко Обрадовић одбио поклон Партизана!

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашки клуб Партизан у петом колу Евролиге дочекује Панатинаикос, а ова утакмица уједно је и прилика за повратак Жељка Обрадовића у Београдску арену.
Легендарни тренер стигао је у Београд, гдје је донедавно радио, а навијачи црно-бијелих приредили су му посебан дочек.
Обрадовић је једна од највећих легенди Партизана. Управо је он 1992. године предводио клуб до титуле шампиона Европе, а деценијама касније вратио се у тренутку када је Партизан пролазио кроз тежак период.
Под његовим вођством црно-бијели су поново постали стабилан евролигаш, а 2023. године били су надомак пласмана на Фајнал-фор Евролиге.
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Све то учинило је Обрадовића једним од најомиљенијих тренера међу навијачима Партизана, који му ни након одласка из клуба нису ускратили љубав и подршку.
Ово је уједно и први пут да се Обрадовић појављује пред „Гробарима“ откако је напустио клупу црно-бијелих, због чега је руководство Партизана жељело да му уочи утакмице уручи поклон.
Међутим, легендарни стручњак одбио је тај гест клуба, кратко поручивши да не жели поклон.
Због чега је Обрадовић одбио поклон Партизана, за сада није познато.
(Телеграф)
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