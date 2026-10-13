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Саудијска Арабија напала Јемен, Хути пријете жестоком одмаздом

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13.10.2026 22:08

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Саудијска Арабија напала Јемен, Хути пријете жестоком одмаздом
Фото: X

Хути, које подржава Иран, саопштили су да је Саудијска Арабија напала јеменску пријестоницу Сану. Напад је услиједио након што је коалиција предвођена Саудијском Арабијом упозорила цивиле да се удаље од складишта нафте на периферији града.

Хути већ седам дана нападају саудијске аеродроме, а у нападу на Ријад у суботу погинуло је 13 људи. Напади представљају одмазду због подршке Саудијске Арабије владиним снагама које се боре против Хута у поново распламсалом грађанском рату у Јемену, преноси Ројтерс (Reuters).

Телевизија Ал Масира (Al-Masirah), која је под контролом Хута, јавила је да је коалиција предвођена Саудијском Арабијом напала централно постројење Сабах Јеменске нафтне компаније, односно складиште на периферији Сане.

Јеменска нафтна компанија саопштила је да се у том постројењу тренутно не налазе залихе нафтних деривата, те да напад није утицао на нафтне резерве нити на ланце снабдијевања.

Сукобљене стране размјењују пријетње

Хути су раније запријетили „жестоким и болним“ одговором на сваки напад на Сану.

Њихов портпарол Јахја Сари изјавио је да би мете могле бити сједиште саудијске нафтне компаније Арамко (Aramco) у Дахрану и рафинерија нафте у Ријаду.

Ова група поновила је и ранија упозорења радницима у саудијској нафтној индустрији, позивајући их да се удаље од локација које би могле постати мете напада.

Саудијска влада, којом предсједава фактички владар земље, престолонасљедник Мухамед бин Салман, поручила је да ће Хути сносити посљедице због поновљених напада на краљевину.

Суботњи напад балистичком ракетом на аеродром у Ријаду био је најсмртоноснији напад у Саудијској Арабији у посљедњих десет година.

Додатни напади приземљили су авионе широм земље, иако се у Саудијској Арабији истовремено одржава велика енергетска конференција.

Хути напредовали до стратешки важног мореуза

Саудијска Арабија поново је покренула војну кампању у Јемену како би помогла међународно признатој влади и зауставила изненадно напредовање Хута прошлог мјесеца, када су се дуж обале Црвеног мора пробили све до стратешки важног мореуза Баб ел Мандеб.

Овај мореуз, који представља јужни улаз у Црвено море, постао је још важнији правац за снабдијевање Саудијске Арабије и остатка свијета енергентима откако је у фебруару почео рат са Ираном.

Техеран је тада затворио Ормуски мореуз, који повезује Персијски залив са Индијским океаном.

Офанзива владиних снага, покренута прије седам дана с циљем потискивања Хута, удаљила их је од подручја најближег мореузу Баб ел Мандеб.

Ипак, Хути су и даље присутни у његовој близини, а овог мјесеца остварили су и нове територијалне добитке око града Таиза.

Саудијска Арабија тражи подршку савезника

Саудијска Арабија настоји да обезбиједи ширу подршку савезника за војну кампању против Хута, као и помоћ у одбрани од њихових ракетних напада и напада беспилотним летјелицама.

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган поручио је данас Мухамеду бин Салману да ће Турска подржати Саудијску Арабију, потврдило је турско предсједништво, не наводећи детаље о новим облицима подршке.

Турска и Пакистан овог љета потписали су са Саудијском Арабијом споразум о међусобној одбрани, али Турска тај документ још мора да ратификује у парламенту.

Амерички предсједник Доналд Трамп такође је данас разговарао са Мухамедом бин Салманом.

Новинарима је рекао да се Хути „понашају веома лоше“, додајући да би могао затражити од Ердогана да се укључи у одбрану саудијских интереса.

Вашингтон, најважнији савезник Саудијске Арабије и дугогодишњи гарант њене безбједности, до сада је одбијао саудијске покушаје да га директно укључи у рат против Хута.

Сукоб у Јемену поново се распламсао као посљедица ширег рата између САД и Ирана, који је почео америчко-израелским нападом на Исламску Републику 28. фебруара.

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Тагови :

Саудијска Арабија

Јемен

Напад

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