Суд БиХ признао: Три године не радимо ништа на лоцирању Махмуљина

Аутор:АТВ редакција
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У Суду БиХ су, недвосмислено и директно признали да од 2023. нису урадили ништа на лоцирању Сакиба Махмуљина, некадашњег команданта Трећег корпуса Армије РБиХ, који је правоснажно осуђен на осам година затвора због ратних злочина над Србима на подручју Озрена и Возуће те је побјегао прије него што је почео издржавање затворске казне.
Већ четири године нема ни трага ни гласа Махмуљину, иако је за њим крајем 2022. расписана црвена потјерница.
"Посљедње радње које је Суд БиХ предузео у циљу извршења правоснажне пресуде и упућивања осуђеног Сакиба Махмуљина на издржавање казне затвора односиле су се на његово лоцирање и изручење из Републике Турске", рекли су за "Независне новине" из Суда БиХ.
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Како су додали, након што је Суд располагао информацијама да је Махмуљин отпутовао у Турску, Суд је 17. јануара 2023. године, путем Министарства правде БиХ, надлежним органима Турске доставио замолницу са екстрадиционом документацијом, ради изручења осуђеног БиХ.
"Након тога, 14. септембра 2023. године, Суду је достављена нота Министарства иностраних послова Републике Турске, у којој је наведено да осуђени Сакиб Махмуљин није лоциран на територији Републике Турске", речено је из Суда БиХ.
Како додају, претходно, будући да осуђеном није било могуће уручити упутни акт за издржавање казне затвора, Суд је 28. новембра 2022. године издао наредбу за расписивање међународне потјернице за Махмуљином, у циљу његовог проналаска и спровођења на издржавање казне затвора од осам година.
"Дакле, посљедња радња коју је Суд предузео била је достављање замолнице са екстрадиционом документацијом надлежним органима Републике Турске, путем Министарства правде Босне и Херцеговине, док је посљедња информација коју је Суд запримио била нота Министарства иностраних послова Републике Турске од 14. септембра 2023. године да осуђени није лоциран на територији Републике Турске", речено је за "Независне новине" из Суда БиХ.
Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске (БОРС), оцјењује да је поразно и разочаравајуће да ратни злочинац, који је за то пресуђен, годинама слободно живи у Турској или некој другој земљи.
"Истовремено, надлежни органи БиХ не потежу то питање, нити покушавају доћи до њега да одслужи своју казну, која је пуно мања него што је заслужио. И када их пресуде, онда их пусте да слободно живе", рекао је Гагић за "Независне новине".
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Црвена потјерница за Махмуљином, подсјетимо, расписана је након што се он није јавио на издржавање затворске казне од осам година, и то због наводног лијечења у Турској.
Потјерница у овом случају расписана је након што је Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ добила наредбу Суда БиХ да за Махмуљином буде расписана међународна потјерница, која је унесена у систем и постала доступна свим земљама чланицама Интерпола.
Он је Суду БиХ требало да приступи у новембру 2022. како би преузео упутни акт за ступање на издржавање казне.
Апелационо вијеће Суда БиХ осудило је у априлу 2022. године Махмуљина на јединствену казну затвора од осам година за злочине почињене 1995. у Возући и Завидовићима.
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Махмуљин је осуђен за ратни злочин против цивилног становништва на једну годину, за ратни злочин против рањеника и болесника на годину и шест мјесеци, и за ратни злочин против ратних заробљеника на шест година и шест мјесеци затвора, те му је изречена јединствена казна од осам година. Ово је коначна пресуда на коју не постоји могућност жалбе.
Суђење Махмуљину је почело у марту 2016. Суд БиХ га је у првостепеном поступку прогласио кривим и осудио на 10 година затвора, јер није спријечио и казнио злочине које су починили припадници Одреда "Ел Муџахедин", јединице из састава Трећег корпуса којима је био директно надређен.
Апелационо вијеће Суда БиХ је, међутим, у септембру 2021. године уважило Махмуљинову жалбу и укинуло првостепену пресуду којом је осуђен на 10 година затвора, а крајем новембра 2021. почео је обновљени поступак, који је, дакле, завршен у априлу 2022.
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