Велики квар на цјевоводу у Бањалуци, неколико насеља без воде

Због великог квара на цјевоводу у Улици Душка Кошчице у Бањалуци, без воде су данас остали Лауш, Паприковац, насеља Сунца и Мјесеца, као и дио Центра, саопштено је из бањалучког "Водовода".

Како наводе, екипе су на терену и раде на отклањању квара. "Екипе раде на отклањању квара, а нормализација водоснабдијевања се очекује у вечерњим сатима", наводе из "Водовода".

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