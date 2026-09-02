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Велики квар на цјевоводу у Бањалуци, неколико насеља без воде

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02.09.2026 15:57

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Велики квар на цјевоводу у Бањалуци, неколико насеља без воде
Фото: ATV

Због великог квара на цјевоводу у Улици Душка Кошчице у Бањалуци, без воде су данас остали Лауш, Паприковац, насеља Сунца и Мјесеца, као и дио Центра, саопштено је из бањалучког "Водовода".

Како наводе, екипе су на терену и раде на отклањању квара.

"Екипе раде на отклањању квара, а нормализација водоснабдијевања се очекује у вечерњим сатима", наводе из "Водовода".

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Тагови :

Водовод Бањалука

несташица воде

Вода

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