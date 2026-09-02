Sud BiH priznao da od 2023. godine nije radio ništa na lociranju Mahmuljina

Sud BiH od septembra 2023. godine nije preduzeo nijednu novu mjeru kako bi locirao i priveo pravdi pravosnažno osuđenog generala i bivšeg komandanta Trećeg korpusa Armije BiH.

Kao nadređeni odredu "El mudžahedin", kriv je zbog monstruoznih zločina nad srpskim civilima, zarobljenim vojnicima, ranjenicima i bolesnim. Na Vozući je ubijeno 459 srpskih civila i vojnika.

"A evo Sakib Mahmuljin je osuđen i pravosnažno i evo uz pomoć svih institucija BiH naprosto je iskliznuo iz BiH, otišao je u Tursku i niko niti pokreće niti će pokrenuti u to budite ubijeđeni“, rekao je bivši načelnik Štaba Četvrte ozrenske lake pješadijske brigade, Zoran Blagojević.

Posljednja radnja koju je Sud preduzeo u slučaju Mahmuljin, bila je 2023. godine i to dostavljanje molbe sa ekstradicionom dokumentacijom nadležnim organima Republike Turske, dok je posljednja informacija koju je Sud zaprimio bila nota Ministarstva inostranih poslova Republike Turske da osuđeni nije lociran na teritoriji Republike Turske, informacije su iz Suda BiH.

„Na dan 30. jun 2026, ukupan broj predmeta ratnih zločina i optuženih lica nedostupnih za dalje procesuiranje iznosio je 55 predmeta u odnosu na 62 lica. Ukupan broj neriješenih predmeta iznosio je 132 u odnosu na 342 lica“, saopštio je Sud BiH na zvaničnom sajtu.

Radom ovog suda nisu zadovoljna mnoga Udruženja u Srpskoj proistekla iz Odbrambeno otadžbinskog rata.

"Veliki nerad, velika neprofesionalnost, veliko uplitanje politike, nemamo nikakvog povjerenja u taj Sud i Tužilaštvo“, poručila je predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, Božica Živković Rajilić.

Može se govoriti o selektivnoj pravdi, isključivo se želi suditi Srbima, a drugi narodi kao da su abolirani, stav je pravnika Milana Petkovića.

"Evo vidimo ovdje gdje imamo optužena lica ili osuđena lica koji su bili aktivni pripadnici Armije BiH ili njihovih paravojnih formacija da se oni štite, da se oni ne pojavljuju pred licem pravde ili ukoliko su osuđeni ne stupaju na izdržavanje kazne“, rekao je pravnik Milan Petković.

Presuđeni za ratne zločine Sakib Mahmuljin je nekako skliznuo iz ruku pravosuđa pa je danas vjerovatno negdje po plažama u Turskoj, navela je srpski član Predsjedništva BiH.

"Možda da su pravosudne institucije domaćeg i onog međunarodnog karaktera radile zaista predano svoj posao i da su radili na način koji bi bio objektivan, profesionalan možda bi danas živjeli u većoj harmoniji sa više saglasnosti u okviru ove države“, rekla je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

U bazi Interpola trenutno je aktivno 174 međunarodnih potjernica koje su bh. sudovi raspisali zbog ratnih zločina, genocida i kaznenih djela protiv čovječnosti. Ukupno je oko 300 osoba osumnjičenih i optuženih za ratne zločine izvan dosega pravosuđa, podaci su Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.