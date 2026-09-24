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Срби ухапшени у кући страве у Шпанији: Жртва везана у соби за мучење

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24.09.2026 17:00

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Срби ухапшени у кући страве у Шпанији: Жртва везана у соби за мучење
Фото: Policia Nacional

Шпански истражиoци открили су нове детаље о седморици држављана Србије ухапшених након што је полиција у вили у Естепони на Коста дел Солу пронашла двојицу крвавих и повријеђених мушкараца и просторију за коју вјерује да је служила за мучење.

Ухапшени су Филип Ј. (25), Зоран Н. (35), Иван М. (24), Секулић М. (27), Leo Y. (29), Алекса К. (24) и Марко Н. (31), објавио је шпански "El Español", позивајући се на документацију и изворе из истраге.

Свих седам завршило је иза решетака, док шпанска полиција наставља истрагу о криминалној групи за коју сумња да се бавила трговином кокаином и хашишем, као и изнудама.

Како је полиција открила "кућу страве"?

Све је почело у ноћи 5. септембра, када је полиција у 1.05 добила позив партнерке једног од мушкараца који су се налазили у кући.

Њен партнер претходно јој је рекао да одлази на састанак због "сумњивих послова" и да позове полицију уколико јој се убрзо не јави.

Позив је полицију одвео до виле у Естепони.

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Када су полицајци стигли, вид‌јели су свјетло у кући и почели да звоне. У једном тренутку отворила су се аутоматска врата, а према њима су кренула двојица мушкараца прекривених лица и с рукавицама на рукама.

Тада је из куће истрчао наг и крвав мушкарац у стању панике, говорећи полицајцима да је отет и да желе да га убију.

Полицајци су одмах затражили појачање, а на мјесто догађаја упућене су расположиве патроле из Естепона и Марбеље.

Зашто је полицајац пуцао?

Један од маскираних мушкараца почео је да бјежи и прескочио зид дворишта.

Полицајци су, према документацији у коју је "El Español" имао увид, примијетили да у рукама држи предмет за који су посумњали да је ватрено оружје.

Пошто није послушао наређење да стане, један полицајац испалио је хитац упозорења у ваздух.

Осумњичени је наставио да бјежи, али је убрзо ухваћен. Ријеч је, према шпанском листу, о Марку Н. (31).

Убрзо је ухапшен и Филип Ј. (25), док је Зоран Н. (35) пресретнут док је покушавао да прескочи зид око имања.

Још један од осумњичених пронађен је сакривен међу жбуњем у дворишту сусједне куће.

Током акције повријеђена су тројица полицајаца док су у потјери прескакали ограде околних кућа.

Шта је било у торби баченој преко зида?

Док је полиција улазила на имање, један мушкарац потрчао је према задњем дијелу куће и пребацио спортску торбу преко зида у сусједно двориште.

Када су полицајци пронашли торбу, у њој су затекли аутоматске пушке АК-47.

Пронађени су и пиштољи, а истражитељи сада анализирају заплијењено оружје како би утврдили да ли је кориштено у другим кривичним д‌јелима, укључујући она почињена на подручју Марбеље.

Шта је полиција затекла у соби обложеној пластиком?

Други повријеђени мушкарац пронађен је унутар виле. Крварио је из уста и полицајцима рекао да је отет и повријеђен.

Посебну пажњу истражитеља привукла је једна просторија чији су зидови били потпуно прекривени пластиком.

У њој су пронађени столица, везице, чекић, клијешта, остаци љепљиве траке и ватрено оружје.

Међу пронађеним оружјем био је и пиштољ с пригушивачем.

Истражитељи вјерују да је просторија била припремљена за мучење, а "Ел Еспаñол" наводи да је пластика постављена како крв жртава не би остављала трагове по просторији.

Ко су биле жртве?

Двојица мушкараца које је полиција ослободила идентификовани су као Хамза и Мигел Анхел.

Шпански истражиоци сумњају да ни они нису случајно завршили у вили.

Према полицијској хипотези, двојица мушкараца могли би бити повезана с истом криминалном организацијом, а мучење је наводно било посљедица обрачуна због посла који није обављен како је договорено.

Обојица имају полицијске досијее, а један од ослобођених мушкараца након изласка из болнице такође је завршио у затвору.

Чиме се група наводно бавила?

Према изворима из истраге, група је била повезана с трговином кокаином и хашишем, као и изнудама.

Њене активности наводно нису биле ограничене на Коста дел Сол, већ су обухватале и подручје Гибралтара и источне Шпаније.

Неки од седморице ухапшених одраније су познати полицији због насилних пљачки и трговине дрогом, док су поједини имали и неријешене судске позиве.

Полиција је током форензичког прегледа виле пронашла и биолошке трагове других особа. На основу њих истражитељи покушавају да идентификују могуће додатне чланове групе, због чега операција још није завршена.

Шта се догодило са седморицом ухапшених?

Седморица држављана Србије послата су у затвор.

Према информацијама шпанских медија, по доласку су захтијевали да буду смјештени заједно, у истом затворском блоку и ћелијама.

Затворским службеницима наводно су поручили да ће, уколико их раздвоје, "бити проблема".

Захтјев им није испуњен, па су распоређени у различите дијелове затвора.

Истрага се наставља, а полиција покушава да утврди пуни обим д‌јеловања групе, идентитет других могућих чланова и да ли је заплијењено оружје кориштено у другим кривичним д‌јелима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

мучење

Шпанија

Срби

хапшење

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