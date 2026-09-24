Срби ухапшени у кући страве у Шпанији: Жртва везана у соби за мучење

Аутор:АТВ редакција
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Шпански истражиoци открили су нове детаље о седморици држављана Србије ухапшених након што је полиција у вили у Естепони на Коста дел Солу пронашла двојицу крвавих и повријеђених мушкараца и просторију за коју вјерује да је служила за мучење.
Ухапшени су Филип Ј. (25), Зоран Н. (35), Иван М. (24), Секулић М. (27), Leo Y. (29), Алекса К. (24) и Марко Н. (31), објавио је шпански "El Español", позивајући се на документацију и изворе из истраге.
Свих седам завршило је иза решетака, док шпанска полиција наставља истрагу о криминалној групи за коју сумња да се бавила трговином кокаином и хашишем, као и изнудама.
Све је почело у ноћи 5. септембра, када је полиција у 1.05 добила позив партнерке једног од мушкараца који су се налазили у кући.
Њен партнер претходно јој је рекао да одлази на састанак због "сумњивих послова" и да позове полицију уколико јој се убрзо не јави.
Позив је полицију одвео до виле у Естепони.
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Када су полицајци стигли, видјели су свјетло у кући и почели да звоне. У једном тренутку отворила су се аутоматска врата, а према њима су кренула двојица мушкараца прекривених лица и с рукавицама на рукама.
Тада је из куће истрчао наг и крвав мушкарац у стању панике, говорећи полицајцима да је отет и да желе да га убију.
Полицајци су одмах затражили појачање, а на мјесто догађаја упућене су расположиве патроле из Естепона и Марбеље.
Један од маскираних мушкараца почео је да бјежи и прескочио зид дворишта.
Полицајци су, према документацији у коју је "El Español" имао увид, примијетили да у рукама држи предмет за који су посумњали да је ватрено оружје.
Пошто није послушао наређење да стане, један полицајац испалио је хитац упозорења у ваздух.
Осумњичени је наставио да бјежи, али је убрзо ухваћен. Ријеч је, према шпанском листу, о Марку Н. (31).
Убрзо је ухапшен и Филип Ј. (25), док је Зоран Н. (35) пресретнут док је покушавао да прескочи зид око имања.
Још један од осумњичених пронађен је сакривен међу жбуњем у дворишту сусједне куће.
Током акције повријеђена су тројица полицајаца док су у потјери прескакали ограде околних кућа.
Док је полиција улазила на имање, један мушкарац потрчао је према задњем дијелу куће и пребацио спортску торбу преко зида у сусједно двориште.
Када су полицајци пронашли торбу, у њој су затекли аутоматске пушке АК-47.
Пронађени су и пиштољи, а истражитељи сада анализирају заплијењено оружје како би утврдили да ли је кориштено у другим кривичним дјелима, укључујући она почињена на подручју Марбеље.
Други повријеђени мушкарац пронађен је унутар виле. Крварио је из уста и полицајцима рекао да је отет и повријеђен.
Посебну пажњу истражитеља привукла је једна просторија чији су зидови били потпуно прекривени пластиком.
У њој су пронађени столица, везице, чекић, клијешта, остаци љепљиве траке и ватрено оружје.
Међу пронађеним оружјем био је и пиштољ с пригушивачем.
Истражитељи вјерују да је просторија била припремљена за мучење, а "Ел Еспаñол" наводи да је пластика постављена како крв жртава не би остављала трагове по просторији.
Двојица мушкараца које је полиција ослободила идентификовани су као Хамза и Мигел Анхел.
Шпански истражиоци сумњају да ни они нису случајно завршили у вили.
Према полицијској хипотези, двојица мушкараца могли би бити повезана с истом криминалном организацијом, а мучење је наводно било посљедица обрачуна због посла који није обављен како је договорено.
Обојица имају полицијске досијее, а један од ослобођених мушкараца након изласка из болнице такође је завршио у затвору.
Према изворима из истраге, група је била повезана с трговином кокаином и хашишем, као и изнудама.
Њене активности наводно нису биле ограничене на Коста дел Сол, већ су обухватале и подручје Гибралтара и источне Шпаније.
Неки од седморице ухапшених одраније су познати полицији због насилних пљачки и трговине дрогом, док су поједини имали и неријешене судске позиве.
Полиција је током форензичког прегледа виле пронашла и биолошке трагове других особа. На основу њих истражитељи покушавају да идентификују могуће додатне чланове групе, због чега операција још није завршена.
Седморица држављана Србије послата су у затвор.
Према информацијама шпанских медија, по доласку су захтијевали да буду смјештени заједно, у истом затворском блоку и ћелијама.
Затворским службеницима наводно су поручили да ће, уколико их раздвоје, "бити проблема".
Захтјев им није испуњен, па су распоређени у различите дијелове затвора.
Истрага се наставља, а полиција покушава да утврди пуни обим дјеловања групе, идентитет других могућих чланова и да ли је заплијењено оружје кориштено у другим кривичним дјелима.
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