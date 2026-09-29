Nikola Jokić gađao maskotu

Autor:ATV redakcija
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Nova sezona NBA lige za Nikolu Jokića i Denver počela je okupljanjem u okviru Media Dej aktivnosti.
Poslije leta u kojem je odmarao u Somboru i nastupao za reprezentaciju Srbije, kapiten Orlova Nikola Jokić je stigao u Denver i odmah se "iznervirao".
Naime, tokom Media dana, na okupljanju je bila i zvanična maskota Nagetsa, popularni Roki.
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U jednom momentu, maskota koja je u NBA ligi poznata i po tome što zarađuje najviše, oko 600.000 dolara, iznenadila je Nikolu tako što ga je gađala lopticom. Na njegovo iznenađenje, Roki mu je potom prišao, napravio selfi i pobjegao.
Naravno, Jokić je to iskoristio kako bi dohvatio istu tu lopticu, a zatim preko cijelog hodnika gađao maskotu, koja se bacila u stranu i završila na podu.
Po svemu sudeći, Rokijev zadatak je da podigne raspoloženje već od prvog dana, a evo kako se proveo kada je za metu izabrao Jokića.
Just me and my bestie 🫶 pic.twitter.com/pkYdbv13q5— SuperMascot Rocky (@TheSuperMascot) September 29, 2026
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