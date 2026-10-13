Детаљи трагедије у Дворовима: Возач ”BMW-a” ухапшен због вожње под дејством алкохола

Аутор:Огњен Матавуљ
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Пантелија С, возач аутомобила ”BMW” ухапшен је након тешке саобраћајне несреће у којој је погинула Андреа Р. (19) у Дворовима код Бијељине, јер је био под дејством алкохола.
Трагедија се догодила синоћ око 22.15 часова на магистралном путу Бијељина – Рача када је дошло до судара мотоцикла ”хонда”, којим је управљао Петар М. (19), и аутомобила ”BMW” за чијим воланом је био Пантелија С.
”У незгоди возач мотоцикла је задобио тешке тјелесне повреде, док је путник на мотоциклу А.Р. погинула од задобијених повреда”, саопштила је ПУ Бијељина.
У полицији наводе да је, након несреће, ухапшен возач ”BMW-a” због вожње под дејством алкохола.
”Извршеним тестирањем на присуство алкохола у организму код П.С. је утврђено присуство алкохола од 1.31 g/kg” саопштила је ПУ Бијељина.
Увиђај на лицу мјеста извршио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
”Тужилац је наложио предузимање свих законом прописаних мјера и радњи како би се утврдили тачни узроци који су довели до ове тешке саобраћајне незгоде”, наводе у полицији.
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