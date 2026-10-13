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Мушкарац страдао на прузи на Илиџи

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13.10.2026 09:55

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Миран призор железничке пруге у Бенгалуру, који приказује градски превоз и атмосферу путовања.
Фото: pexels/Kenneth Christopher

Неидентификовани мушкарац смртно је страдао када га је на Илиџи ударио теретни воз, саопштено је данас из Министарства унутрашњих послова КС.

Жељезничка несрећа догодила се синоћ у 18.50 часова, а саобраћај је на релацији Сарајево-Пазарић потпуности обустављен до окончања увиђаја.

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О свему је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва КС, који је наредио да данас буде обављен увиђај уз учешће овлаштених судских вјештака.

(Срна)

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Тагови :

Сарајево

жељезничка несрећа

погинуо мушкарац

МУП КС

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