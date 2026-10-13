Мушкарац страдао на прузи на Илиџи

Аутор:АТВ редакција
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Неидентификовани мушкарац смртно је страдао када га је на Илиџи ударио теретни воз, саопштено је данас из Министарства унутрашњих послова КС.
Жељезничка несрећа догодила се синоћ у 18.50 часова, а саобраћај је на релацији Сарајево-Пазарић потпуности обустављен до окончања увиђаја.
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О свему је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва КС, који је наредио да данас буде обављен увиђај уз учешће овлаштених судских вјештака.
(Срна)
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