Predsjedništvo BiH jednoglasno usvojilo budžet za ovu godinu

Članovi Predsjedništva BiH ovaj put saglasni. Budžet Bih za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka dobio je zeleno svjetlo. Dokument je isti kao i onaj koji je bio na prethodnoj sjednici kada ga je podržala samo Željka Cvijanović, dok je podrška druga dva člana Predsjedništav izostala. Sada su razmislili, pa se predomislili.

„Ja sam i prošli put podržala budžet, druga dva člana su glasala protiv. Ja smatram da je prioritetno važno da se našim radnicima obezbijedi povećanje plata na koje oni računaju sa sigurnošću i nije bilo nikakvog razloga da se ove stvari odgađaju“, rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama, čime je unapređen materijalni položaj radnika. Nisu izostavljeni ni ključni razvojni projekti

"Rekonstrukciju prekograničnih mostova, funkcionisanje i razvoj graničnih prelaza, digitalizaciju carinskog sistema kroz uvođenje NCTS-a. Po prvi put budžetska sredstva za vakcinaciju stoke", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Prijedlog budžeta sada ide u parlamentarnu proceduru. Podrška SNSD-a u Predstavničkom domu neće izostati. Iz ovog Kluba poručuju da je jasno ko produbljuje krizu u BiH, jer bošnjački političari preko noći mijenjaju mišljenje bez ikakvog racionalnog objašnjenja.

„Bošnjaci političari očigledno žele da nekim sitnim igrarijama i sitnim potezima pokušavaju da sve ono što srpski član Predsjedništva podrži, da oni budu kontra kako bi oni bili veći Bošnjaci od svih ostalih Bošnjaka i kako bi bili najveći unitaristi“, rekao je Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH.

U Mješovitom klubu podrške, vjerovatno neće biti, ali konačan stav zauzeće nakon rasprave na sjednici. Smeta im što nisu povećana izdvajanja za BHRT.

"Budžet jeste prijeko potreban građanima BiH, jer finansira institucije, jača i razvija sposobnosti države u svakom segmentu života. Međutim, ovaj budžet je truli kompromis vladajuće većine, bez da su se osvrnuli na probleme koje trebaju riješiti ovim budžetom", rekao je Šemsudin Mehmedović, Mješoviti klub poslanika u Predstavničkom domu PS BiH.

Za srpske delegate u Domu naroda dileme nema. Budžet je, kažu, trebalo davno da bude usvojen.

„Što se nas iz SNSD-a tiče u Domu naroda, kada god taj prijedlog dođe u Dom naroda, mi ćemo ga podržati“, rekao je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH.

Budžet će stupiti na snagu tek kada dobije podršku u oba doma Parlamentarne skupštine.