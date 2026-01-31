Logo
Минић: Брисел направио проблем, превозници морали екстремно да реагују

Извор:

СРНА

31.01.2026

16:39

Коментари:

0
Минић: Брисел направио проблем, превозници морали екстремно да реагују
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да су домаћи превозници протестима на граничним прелазима морали да покажу Бриселу да постоје и да им је угрожена егзистенција тиме што им се ограничава боравак у земљама ЕУ.

Минић је истакао да је овај проблем направио Брисел због потребе за возачима у Европи, те оцијенио да су се дипломатија и међународни односе свели на принцип јачег.

"Јачи увијек имају могућност да примијене све регуле које они желе, не обазирући се на ове који су, да тако кажем, слаби", рекао је Минић новинарима у Бриселу.

Он је истакао да је све вријеме био у контакту са домаћим превозницима, који су, као и привреда претрпјели штету.

"Влада Републике Српске је покушала да им изађе у сусрет у смислу одређених акциза, регистрације, путарина, те да задржи возаче у матичним фирмама у Српској", рекао је Минић.

Он је указао да ЕУ жели да контролише возаче из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније и ограничава им боравак, док се истовремено ешалони миграната крећу по земљама ЕУ.

"Због свега овог сутра се може доћи у ситуацију да неко од возача буде ухапшен, а чим се то деси једном иде домино ефекат и сви ће престати да раде", рекао је Минић.

Он је навео да је ријеч о сложеној ситуацију, те да су му долазиле озбиљне фирме које раде у Републици Српској, чији су пословање, уговори и испоруке, доведени у питању.

"Штета је била огромна и када су наши возачи у питању, јер су њихови камиони стајали, али некад морате схватити да се екстремним мјерама може привући пажња. Све је било усмјерено према Бриселу и ниједног момента се институционално није односило на Републику Српску", рекао је Минић.

Превозници из БиХ обуставили су јуче блокаде теретног саобраћаја на граничним прелазима, након што су добили гаранције Брисела да се на возаче неће примјењивати правило 90/180 дана боравка у ЕУ.

Тагови:

Саво Минић

Брисел

Evropska unija

Европска унија

превозници

