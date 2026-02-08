Шири се превара путем популарне апликације, на клик остајете без новца

08.02.2026
Превара путем популарне апликације, на коју је у суботу увече упозорила полиција у Нишу, не дешава се, изгледа, само у овом граду на југу Србије, већ и у Новом Пазару.
Како наводи Санџак лајв, опасна WhatsApp превара посљедњих дана интензивно се шири Новим Пазаром и већ је однијела значајну своту новца од грађана који су, вјерујући да помажу пријатељима, постали жртве дигиталних криминалаца.
Све почиње поруком која долази са броја особе коју познајете – пријатеља, рођака или блиског познаника – са молбом да гласате за дјевојчицу по имену Марија, уз објашњење да је ријеч о кћерки пријатеља и да би јој побједа много значила.
У поруци се налази линк који води на страницу са наводним гласањем. Интерфејс дјелује увјерљиво, са фотографијама дјеце, дугметом „Гласајте“ и приказом броја гласова. Међутим, након што корисник кликне на линк и изврши гласање, хакери преузимају потпуну контролу над његовим WhatsApp налогом. Жртва тада више не прима поруке, док преваранти са њеног броја почињу да се обраћају контактима.
Убрзо након тога, са компромитованог налога стижу поруке са молбом за хитну позајмицу новца. У једном од забиљежених случајева, од суграђанина је затражено 120.500 динара, уз образложење да је новац хитно потребан „на картицу“ и да ће бити враћен наредног дана.
Након кратке преписке, преваранти шаљу и број жиро-рачуна, наводећи банку, те инсистирају да се уплата изврши одмах. Као примјер, грађанима је достављен рачун у једној банци, са бројем 115-0381--89, уз поруку „на овај рачун треба“.
Због природног тона комуникације и чињенице да поруке долазе са познатог броја, многи контакти повјерују да разговарају са стварном особом и изврше уплату, не слутећи да новац заправо завршава код превараната. На овај начин, према доступним информацијама, више грађана Новог Пазара већ је преварено, а укупна штета мјери се у десетинама и стотинама хиљада динара.
Обична промјена лозинке или поновна пријава на WhatsApp није довољна.
Најсигурније рјешење је потпуно деинсталирање апликације, нова инсталација и регистрација налога на потпуно нову имејл адресу, уз обавезно укључивање двостепене верификације.
Сви контакти треба да буду одмах обавијештени да не шаљу новац и да је претходни налог компромитован.
не кликају на линкове за гласање који стижу путем WhatsApp-а,
и да никада не уплаћују новац без директне телефонске провјере.
У случајевима гдје је новац већ уплаћен, потребно је одмах контактирати банку и пријавити случај полицији.
Ова превара се шири брзо и ослања се искључиво на повјерење међу људима. Један непажљив клик довољан је да останете без контроле над налогом, а ваши пријатељи без новца.
Сумња се да је већи број грађана добио овакве поруке, наводе из МУП-а и наглашавају да ти жиро-рачуни не припадају особама које познају, преноси Танјуг.
„Апелујемо на грађане да, уколико добију овакве поруке, то одмах пријаве полицији, односно да не уплаћују новац док се не увјере да су поруке добили од особа које заиста познају“, наводи се у саопштењу.
