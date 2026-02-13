Ово није Христово лице: Научници шокирали новим открићем

Извор:
Торински покров, за који се верује да је у њему сахрањен Исус Христ, вијековима збуњује свијет. Научници мисле да су сад открили истину.
Торински покров је контроверзна вјерска реликвија за коју се тврди да приказује слику Исусовог лица, а требало би да буде тканина у коју је био умотан када је сахрањен.
Постоји широк историјски консензус да је Исус био стварна особа, а хришћани покров у који је био умотан сматрају вриједном реликвијом.
Међутим, већ дуго се воде расправе о томе колико је тај комад тканине аутентичан, при чему неки тврде да су спровели студије које доказују да на њему заиста има крви, док су други испитивали колико је реликвија стара и пронашли научне доказе који указују на то да није ни близу довољно стара да би постојала док је Исус био жив.
Аутор најновије студије је покушао да докаже да лик утиснут на платно "није оно што бисте добили када би се људско лице утиснуло на тканину".
Бразилски форензички 3Д умјетник и истраживач Цицеро Мораес користио је 3Д дигиталне симулације Торинског покрова како би упоредио црте лица одраслог мушкарца са сликом коју би оставио на тканини умотаној преко њега.
Његови резултати су показали да би, уколико се платно положи преко људског лица, то "произвело робуснију и знатно изобличенију структуру у односу на извор".
Другим ријечима, право људско лице не би оставило отисак какав се види на Торинском покрову - када би се тканина заиста притиснула уз нечије лице, добијена слика изгледала би примјетно чудније и деформисаније.
"Ако своје тродимензионално лице притиснете уз равну површину, отисак који ћете добити изгледаће веома необично", појаснио је Мораес, који је користио софтвер отвореног кода како би дошао до својих налаза и закључио
Његова тврдња се није допала Међународном центру за проучавање Торинског покрова (CISS), па су одговорили на студију саопштењем у којем тврде да "у овом закључку чланка нема ничег новог".
