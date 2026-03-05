Logo
Русија тестира систем спремљен за трећи свјетски рат: Глобални сукоб је "Неизбјежан!"

05.03.2026

17:46

Русија тестира систем спремљен за трећи свјетски рат: Глобални сукоб је "Неизбјежан!"
Фото: pexels/Somchai Kongkamsri

Све чешће се последњих недјеља упозорава на могућност ширег свјетског сукоба, који се види у контексту рата у Украјини и рата на Блиском истоку.

Русија је широм земље спровела обимно тестирање система за упозоравање становништва у ванредним ситуацијама. Сирене су се огласиле у свих 11 временских зона, а власти су позвале грађане да остану мирни током аларма и прате упутства путем телевизије или радија.

Руско министарство за ванредне ситуације објаснило је да је циљ система брзо обавјештавање становништва у случају могуће опасности или ванредног догађаја природног или вјештачког поријекла. Другим ријечима, било да се ради природној катастрофи попут земљотреса или о рату. Када се огласи сирена, грађани треба да укључе телевизор или радио и сачекају званичне информације, према упутствима власти, пише словеначко "Дело".

Владимир Путин

Свијет

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

У Јекатеринбургу је једна телевизијска станица током тестирања прекинула редован програм и приказала упозорење: "Пажња свима! Тестирамо систем јавног обавјештавања. Останите мирни".

Тестирање је спроведено у тренутку када су геополитичке тензије све израженије и све учесталије се шушка о могућности избијања трећег светског рата. Руски државни медији и пропагандни канали посљедњих недјеља све чешће упозоравају на могућност ширег свјетског сукоба, који повезују са ратом у Украјини и војним тензијама између САД, Израела и Ирана.

У таквој атмосфери, у руским државним емисијама појавиле су се и оштре изјаве о војном балансу између Русије и Уједињеног Краљевства.

Главни пропагандиста Владимир Соловјов је у једној емисији говорио о величини британске војске и нагласио да Русија има знатно веће војне капацитете. Према процјенама руских коментатора, британска војска броји око 75.000 војника, док Русија има око 1,5 милиона, иако је претрпјела велике губитке у рату у Украјини.

Соловјов је такође подругљиво коментарисао могућност слања британских војника у Украјину у оквиру потенцијалне мировне мисије, наводећи да би такво војно присуство брзо било изложено руским нападима.

Тестирање сирена званично није повезано ни са каквом конкретном војном пријетњом, већ је дио редовних провјера спремности система за обавјештавање становништва. Ипак, догодило се у тренутку када су односи између Русије и западних земаља због рата у Украјини и шире безбједносне напетости најгори у последњих неколико деценија.

(Блиц)

