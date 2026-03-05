Logo
Large banner

Американци ушли у Иран: "До Техерана што је прије могуће"

Аутор:

АТВ

05.03.2026

18:54

Коментари:

0
Американци ушли у Иран: "До Техерана што је прије могуће"
Фото: CNN

Екипа Си-Ен-Ена прешла је данас границу Ирана, поставши прва америчка ТВ мрежа која је ушла у ту земљу од почетка рата између САД и Ирана.

Након што је данас прешао границу, извјештач Си-Ен-Ена Фредерик Плајтџен казао је да он и његов тим сада покушавају да стигну "до главног града Техерана што је брже могуће", након што су добили визу од иранске владе за извештавање.

Пут до Техерана

- Такође не знамо како ће изгледати ситуација на путу ка Техерану, колико ће контролних пунктова бити и наравно знамо да се истовремено воде масовне борбене операције - казао је Плајтџен у кратком снимку начињеном у аутомобилу у покрету.

Плајтџен је рекао да су он и тим свјесни да је њихова дестинација Техеран "била под готово сталним нападима и масивним ваздушним ударима који се тамо дешавају“ и да је претрпела велику штету и жртве због америчко-израелског бомбардовања.

Си-Ен-Ен наводи да је Иран наставио да напада земље широм Персијског залива и најавио наставак одмазди.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

CNN

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Teheran

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив

Свијет

Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив

1 ч

0
Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

Свијет

Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

1 ч

1
Хезболах шаље своје елитне снаге у борбу против Израела!

Свијет

Хезболах шаље своје елитне снаге у борбу против Израела!

2 ч

0
Предсједник Азербејџана диже војску: Алијев послао јасну поруку Ирану

Свијет

Предсједник Азербејџана диже војску: Алијев послао јасну поруку Ирану

4 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив

Свијет

Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив

1 ч

0
Жељка Цвијановић учествује на панелу под називом Национални суверенитет и стране миграције у оквиру Самита Савеза суверених нација у Вашингтону

Свијет

Цвијановић на панелу Вашингтону: БиХ је посљедња истинска колонија у Европи

1 ч

0
Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

Свијет

Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

1 ч

1
Русија тестира систем спремљен за трећи свјетски рат: Глобални сукоб је "Неизбјежан!"

Свијет

Русија тестира систем спремљен за трећи свјетски рат: Глобални сукоб је "Неизбјежан!"

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Како сузбити породично насиље?

19

36

Хаос у Љубљани: Полицајци убили мушкарца на тргу!

19

31

Транспорт у кризи: Са граница враћено више од 100 теретних возила

19

29

Покренут стечај, радници страхују за своја радна мјеста

19

25

КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner