Американци ушли у Иран: "До Техерана што је прије могуће"

05.03.2026
18:54
Екипа Си-Ен-Ена прешла је данас границу Ирана, поставши прва америчка ТВ мрежа која је ушла у ту земљу од почетка рата између САД и Ирана.
Након што је данас прешао границу, извјештач Си-Ен-Ена Фредерик Плајтџен казао је да он и његов тим сада покушавају да стигну "до главног града Техерана што је брже могуће", након што су добили визу од иранске владе за извештавање.
- Такође не знамо како ће изгледати ситуација на путу ка Техерану, колико ће контролних пунктова бити и наравно знамо да се истовремено воде масовне борбене операције - казао је Плајтџен у кратком снимку начињеном у аутомобилу у покрету.
Плајтџен је рекао да су он и тим свјесни да је њихова дестинација Техеран "била под готово сталним нападима и масивним ваздушним ударима који се тамо дешавају“ и да је претрпела велику штету и жртве због америчко-израелског бомбардовања.
Си-Ен-Ен наводи да је Иран наставио да напада земље широм Персијског залива и најавио наставак одмазди.
