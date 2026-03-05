Logo
Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

АТВ

05.03.2026

17:51

Фото: x / IDF

На небу изнад Техерана, престонице Ирана, израелски авион Ф-35 је погодио и уништио ирански ратни авион, пише британски "Дејли Мејл".

Појавио се и снимак на ком се види како је израелски ловац пратио своју мету и оборио је.

Пилот је изговорио "Мета је оборена" када је дрон погођен и уништен. Оборен је ирански авион "ЈАК-130" са пилотом.

Погледајте снимак обарања иранског авиона изнад Техерана

Како даље наводи британски лист, обарање иранског авиона изнад Техерана се није догодило 40 година, односно израелска војска то није урадила четири деценије.

Посљедњи пут је Израел оборио два сиријска авиона МИГ-23 изнад Либана далеке 1985. година

Да подсјетимо, Израел и Сједињене Државе напале су Иран у суботу 28. фебруара у раним јутарњим часовима у војној операцији “Епски бијес”.

Израел Иран

Израел

Иран

Иран вијести

oboren avion

Коментари (1)
