Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

На небу изнад Техерана, престонице Ирана, израелски авион Ф-35 је погодио и уништио ирански ратни авион, пише британски "Дејли Мејл".
Појавио се и снимак на ком се види како је израелски ловац пратио своју мету и оборио је.
Пилот је изговорио "Мета је оборена" када је дрон погођен и уништен. Оборен је ирански авион "ЈАК-130" са пилотом.
🎥WATCH: Footage from the historic shoot down of an Iranian Yak-130 fighter jet by an IAF “Adir” F-35I fighter jet pic.twitter.com/o6BAqiaNXk— Israel Defense Forces (@IDF) March 5, 2026
Како даље наводи британски лист, обарање иранског авиона изнад Техерана се није догодило 40 година, односно израелска војска то није урадила четири деценије.
Посљедњи пут је Израел оборио два сиријска авиона МИГ-23 изнад Либана далеке 1985. година
Да подсјетимо, Израел и Сједињене Државе напале су Иран у суботу 28. фебруара у раним јутарњим часовима у војној операцији “Епски бијес”.
