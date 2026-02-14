Logo
Пензионери у комшилуку могу до веће пензије: Ево шта је потребно да ураде

14.02.2026

16:34

Пензионери у комшилуку могу до веће пензије: Ево шта је потребно да ураде
Фото: Unsplash

Сви хрватски пензионери, од којих више од 26.000 прима пензије из другог стуба, могу одмах да добију већу пензију. То су пензије које се не усклађују, већ су већег износа.

Пензионер Жељко је отишао у пензију 2019. године са 40 година стажа. Примао је обједињену исплату из првог и другог пензионог стуба. Није задовољан усклађивањем пензије из другог стуба. Сада му је пензиона компанија понудила већу пензију, али она се неће даље усклађивати.

Обе пензијске осигуравајуће компаније у Хрватској потврдиле су порталу Мировина.хр да је могуће одмах добити већу пензију. Ријеч је о пензијама са вишим почетним износом, али које се не усклађују два пута годишње са инфлацијом. Прво овогодишње усклађивање у другом стубу донијело је повећање од два процента.

"Први стуб некако прати повећање трошкова живота, док други стуб знатно заостаје и понаша се као да живимо у рају. Усклађивање пензија у првом и другом стубу је различито као небо и земља, јер други стуб усклађује пензије само са стопом инфлације. Упоређујући укупан проценат повећања пензија у првом и другом стубу, евидентно је да сам у другом стубу ускраћен за много новца. Обратио сам се свим надлежним институцијама за помоћ, али сам свуда добио исти одговор, да је све по закону и да се то више не може мијењати", рекао је Жељко за портал Мировина.хр.

Али то се још увијек може промијенити. Жељко је био упоран и на крају је добио повољнију понуду од Рајфајзен пензионог осигуравајућег друштва (РМОД), које му исплаћује пензију. Његова тренутна пензија из другог стуба износи 282 евра и усклађује се годишње у складу са инфлацијом. Сада му је РМОД понудио фиксних 325 евра. Међутим, Жељко није сасвим одушевљен ни овом понудом, јер сматра да би током наредних десет година инфлација могла да "поједе" ту разлику или би, у најгорем случају, остала иста.

