Чеда Јовановић сломљен од бола због губитка пријатеља чије је тијело пронађено на планини

Тијело црногорског алпинисте Ћазима Фетаховића из Рожаја пронађено је на планини Хајла, на граници Црне Горе и јужне српске покрајине Косово и Метохија.
Тијело је пронашао познати алпиниста који је два сата трагао за тијелом.
Будући да је познатог планинара познавао политичар Чеда Јовановић, он се од њега опростио потресним ријечима подијеливши њихову заједничку слику:
- Ћазим Фетаховић. Узела нам те је Хајла себи да вјечно будеш са њом којој си се увијек враћао и да ми док нас буде у њеном врху тебе имамо - написао је он уз емотикон сломљеног срца и пјесму "Што те нема".
Фетаховић је нестао током успона када је, након преласка врха планине, упао у сњежни нанос који је формирао јак вјетар и акумулирани снијег на стрмим падинама. Потрага је била немогућа ноћу и наредног дана због веома тешких услова - густе магле, јаког вјетра и великог снијега.
У акцији су учествовали припадници Горске службе спасавања, алпинисти планинарских клубова из Црне Горе, Гранична полиција, као и ватрогасна и служба хитне помоћи из Рожаја. Због неповољних временских услова није било могуће ангажовати хеликоптер.
