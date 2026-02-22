Logo
Large banner

Чеда Јовановић сломљен од бола због губитка пријатеља чије је тијело пронађено на планини

Извор:

Телеграф

22.02.2026

21:35

Коментари:

0
Чеда Јовановић сломљен од бола због губитка пријатеља чије је тијело пронађено на планини

Тијело црногорског алпинисте Ћазима Фетаховића из Рожаја пронађено је на планини Хајла, на граници Црне Горе и јужне српске покрајине Косово и Метохија.

Тијело је пронашао познати алпиниста који је два сата трагао за тијелом.

Будући да је познатог планинара познавао политичар Чеда Јовановић, он се од њега опростио потресним ријечима подијеливши њихову заједничку слику:

- Ћазим Фетаховић. Узела нам те је Хајла себи да вјечно будеш са њом којој си се увијек враћао и да ми док нас буде у њеном врху тебе имамо - написао је он уз емотикон сломљеног срца и пјесму "Што те нема".

Огласио се Чеда Јовановић
Огласио се Чеда Јовановић

Фетаховић је нестао током успона када је, након преласка врха планине, упао у сњежни нанос који је формирао јак вјетар и акумулирани снијег на стрмим падинама. Потрага је била немогућа ноћу и наредног дана због веома тешких услова - густе магле, јаког вјетра и великог снијега.

У акцији су учествовали припадници Горске службе спасавања, алпинисти планинарских клубова из Црне Горе, Гранична полиција, као и ватрогасна и служба хитне помоћи из Рожаја. Због неповољних временских услова није било могуће ангажовати хеликоптер.

Подијели:

Тагови :

Ћазим Фетаховић

Čeda Jovanović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бери Менилоу

Сцена

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

3 ч

0
"Бивши сам таксиста а данас уживам у плодовима рада" Бобан искрено о себи, породици и животним изазовима

Сцена

"Бивши сам таксиста а данас уживам у плодовима рада" Бобан искрено о себи, породици и животним изазовима

7 ч

0
Удала се трудна Деа Ђурђевић: Ево коме је рекла "ДА" у строгој тајности

Сцена

Удала се трудна Деа Ђурђевић: Ево коме је рекла "ДА" у строгој тајности

9 ч

0
Полиција упала у Шимановце! Она је открила све, па поменула Асмина

Сцена

Полиција упала у Шимановце! Она је открила све, па поменула Асмина

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

26

Централне вијести, 22.2.2026.

22

16

Огласио се Ландау након убиства Ел Менча

22

06

Хаос: Картел кренуо у бруталну одмазду након убиства нарко-боса, стижу језиви снимци

21

58

Сензација у Купу Шпаније! "Краљ" остао без круне, Басконија шокирала Реал Мадрид!

21

45

Бранко Ђурић постао дјед, породила се кћерка Зала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner