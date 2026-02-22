Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

Извор:
Б92
22.02.2026
20:50
Музичар Бери Менилоу, познат по хиту "Copacabana", открио је новости о свом здравственом стању, док се бори с раком плућа.
Менилоу је у децембру објавио да има канцерогену мрљу на лијевом плућном крилу, која ће бити хируршки уклоњена. Тада је такође одгодио своју резиденцију у Лас Вегасу.
"Био сам сигуран да ћу моћи да наступам у Арени за неколико недјеља. Љекар је одмахнуо главом. Погледао ме, а онда је погледао у под. ‘Шта?‘, упитао сам. Он је рекао: ‘Бери, нећеш бити спреман за 90-минутни наступ. Твоја плућа још нису спремна. У одличној си форми с обзиром на све што си прошао, али твоје тијело није спремно. Не би требало да изведеш прве наступе у Арени. Нећеш издржати.‘ Па, имао сам осјећај да ће ми то рећи. Дубоко у себи, желио сам да се вратим – али моје тијело је знало оно што моје срце није хтјело да призна: нисам био спреман", поручио је музичар.
Додао је да му је љекар рекао да ће вјероватно моћи да одржи наступе заказане за крај марта и почетак априла.
"Много, много ми је жао што морам да одгодим неке од наступа. Поново!", нагласио је Менилоу и захвалио свима на порукама и позивима подршке. На крају објаве рекао је да је његово тијело "прошло кроз пакао" и да му треба времена за опоравак.
Менилоу је у јануару требало да започне америчку турнеју и најавио је наступе у градовима попут Орланда, Тампе, Чарлстона, Колумбуса и других.
Међутим, у децембру је посјетио љекара након што је имао два одвојена напада бронхитиса која су трајала недјељама. Његов љекар му је предложио магнетну резонанцу, која је открила мрљу на његовим плућима. Музичар је додао да је била "чиста срећа" што је канцерогена мрља откривена рано, преноси Б92.
Средином јануара Менилоу је објавио нове датуме турнеје и фановима донио позитивне вијести о свом здрављу. Поручио је да се "осјећа сјајно" након уклањања канцерогене мрље, а потом је најавио наступе за почетак марта. Међутим, сада је те наступе морао да одгоди како би се фокусирао на опоравак.
