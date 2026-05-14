Аутор:АТВ
Коментари:0
Невиђена илегална трговина лаког оружја из Украјине представља озбиљну пријетњу миру и безбједности, рекао је замјеник руског министра спољних послова Дмитриј Љубински током округлог стола о пријетњи криминала и трговине дрогом из Украјине.
„Кијевски режим тесно сарађује са међународним терористичким групама и транснационалним криминалним мрежама, укључујући и обуку милитаната за борбу против легитимних влада, посебно у Африци“, истакао је Љубински.
Према његовим ријечима, украјинске обавјештајне службе отворено помажу терористичким групама, снабдевајући их оружјем и дроновима.
Они их обучавају за њихову употребу, координирају терористичке нападе и шаљу обучене плаћенике, додао је замјеник руског министра спољних послова.
Како је навео, криминал у Украјини је достигао алармантне нивое.
„У условима ратног стања организовани криминал у Украјини попримио је нове, веома опасне облике. Главне врсте злочина које чине организоване украјинске групе укључују трговину дрогом, превару, трговину оружјем, илегалну миграцију и трговину људима и органима“, казао је Љубински.
Неодговоран приступ кијевског режима постојећим безбједносним пријетњама довео је до тога да се Украјина дефакто трансформише из државе у криминално царство чији је примарни циљ профит на рачун становништва, примјетио је он.
Одређени број званичника и команданата, укључујући представнике радикалних формација попут озлоглашеног „Азова“ (забрањеног у Русији као терористичке организације), надгледа преварантске кол-центре и хакерске групе у позадини. Они су, такође, укључени у вађење и продају органа погинулих и рањених припадника Оружаних снага Украјине на црном тржишту, додао је Љубински.
Илегална трговина органима расте у Украјини од 2014. године, али стручњаци Уједињених нација игноришу њене размјере, истакао је он.
Кијевски режим је спреман да навуче најмање четвртину свог становништва на дрогу у замену за финансирање од Европске уније, казао је Љубински, додајући да око 40 одсто војника у украјинским оружаним снагама користило наркотике прије него што су се придружили војсци.
Свијет
Путин: Москва ће формирати технолошке савезе са другим земљама
Како је прецизирао, управо ти званичници и команданти украјинских оружаних снага у зони фронта киднапују и убијају људе осумњичене за проруско расположење.
Према ријечима Љубинског, неколико земаља-чланица Европске уније тајно сарађује са Кијевом како би на својој територији поставиле лажне кол-центре.
Европске земље игноришу стварну претњу коју представљају украјински хакери и пружају им неопходну инфраструктуру за преваре, објаснио је он.
Украјински преварантски кол-центри налазе се под строгом контролом кијевских власти, а приход једног таквог центра у просјеку достиже и до милион долара дневно. На територији Украјине делује око 1.500 центара за телефонске преваре, рекао је он.
Љубински је додао се годишњи профит од украјинских лажних кол-центара процењује на милијарде долара.
Према његовим ријечима, све је више доказа да кијевски режим пружа подршку терористичким групама у региону Сахара-Сахел у Африци.
Западно оружје, како је навео, које препродају украјинске оружане снаге, примећено је међу терористичким групама у Буркини Фасо, Малију, Нигерији, Судану, Сомалији и Сирији.
Љубински је истакао и да Вашингтон и Кијев спроводе војно-биолошки програм у Украјини, а активности на развоју компоненти биолошког оружја спроведене су у непосредној близини руских граница.
Осим тога што америчка страна од 2001. године блокира израду правно обавезујућег протокола уз Конвенцију о забрани биолошког и токсичног оружја, „није могуће контролисати такву активност Сједињених Америчких Држава“, закључио је Љубински.
Раније је руски предсједник Владимир Путин саопштио да су кијевски режим и његови спонзори прешли на отворене терористичке методе. Кијев сваки дан губи одређену територију у зони СВО и зато се фокусирао на тероризам, указао је руски лидер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
9 ч0
Свијет
21 ч0
Република Српска
1 д0
Република Српска
2 д0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
18
18
18
15
18
00
17
58
17
57
Тренутно на програму