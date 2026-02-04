Logo
Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

Бојан Носовић

04.02.2026

19:48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши за најмлађе Дабране. У Берковиће је стигао нови комби, на мјесту возача Срђан Амиџић, сувозач Игор Додик.

Директор школе срећан и захвалан.

"Значиће много, ми смо кубурили што се тиче превоза ученик, имали смо стари комби из 2008. године који је поприлично дотрајао. Пошто је општина изузетно разуђена, а превоз се обавља у више праваца, ми смо имали проблем што се тиче организовања јер није лако покрпити све правце. Овај ћемо користити на релацији Берковићи - Дабрица, то је 150 километара, каже Љубиша Шетка, директор ОШ Његош Бећковићи.

У овом комбију ће се возити 20-ак ђака из најудаљенијих села, али и из Стоца.

Иста мисија други крај Српске кажу Амиџић и Додик, након Крупе на Уни стигло се у Берковиће. Циљ је доказати да мале и рубне општине нису заборављене. Осмјеси малишана највећа су сатисфакција.

"Ови малишани представљају будућност и живот Берковића ако то не можемо да видимо и да одговоримо на позив да уложимо додатну енергију како би ови малишани могли лакше да функционишу онда нисмо одговорили задатку који се очекује", каже Срђан Амиџић, генерални секретар СНСД-а.

А задатак је испуњен уз подршку хуманих људи и предузећа који су се укључили у ову мисију.

"Заиста ми је привилегија да можемо да помогнемо и овом приликом би се захвалио свим пријатељима који су нам омогућили и помогли да довеземо ово превозно средство. Безбедност малишана нам је на првом мјесту. И овим гестом показујемо да нисмо заборавили да бринемо о сваком грађанину Српске а поготово малишанима", рекао је Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.

На овоме се неће стати кажу Амиџић и Додик, сличних активности ће бити још а акценат је и даље на малим општинама.

Игор Додик

Срђан Амиџић

