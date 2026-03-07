Нанесен снажан ударац америчким трупама! Иран уништио кључни систем војске САД

Извор:
Иран је уништио кључни амерички радарски систем вриједан око 300 милиона долара, који је од пресудног значаја за навођење америчких противракетних батерија у Заливу. Према ријечима једног америчког званичника, то би могло додатно да оптерети одбрамбене способности у региону, пише Блумберг.
Уништење радара и пратеће опреме у ваздухопловној бази Мувафак Салти у Јордану догодило се у првим данима рата. Касније је то потврдио амерички званичник, док је Си-Ен-Ен (CNN) раније о томе извјестио на основу комерцијалних сателитских снимака.
Подаци које је прикупио тинк-тенк Фондација за одбрану демократија (Foundation for Defense of Democracies – FDD) показују да су забиљежена два иранска напада у Јордану – један 28. фебруара и други 3. марта. Према доступним информацијама, оба напада су пресретнута.
Satellite imagery from Airbus Defence and Space appears to show a AN/TPY-2 Forward Based X-band Transportable Radar, the primary radar for the U.S. Army’s Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System, having been damaged and possibly destroyed by an Iranian drone or missile… pic.twitter.com/NqKN6K2YW2— OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2026
Међутим, сателитске фотографије показале су да су радар AN/TPY-2 компаније „RTX корпорејшн“ (RTX Corporation) и опрема коју користе амерички противракетни системи THAAD ипак уништени.
– Да је био успјешан, ирански напад на радар THAAD био би један од најзначајнијих иранских напада до сада – рекао је Рајан Бробст, замјеник директора Центра за војну и политичку моћ при FDD-у.
Додао је да америчка војска и њени партнери ипак располажу другим радарима који могу да наставе да пружају противваздушну и противракетну одбрану, чиме се ублажава губитак појединачног система.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) намијењен је уништавању балистичких пројектила на ивици атмосфере и може да се супротстави озбиљнијим пријетњама него системи краћег домета попут МИМ-104 „Патриот“ (Patriot).
Пошто је радар AN/TPY-2 сада ван функције, дио задатака пресретања пројектила прећи ће на системе „Патриот“, за које већ недостаје пресретачких ракета ПАЦ-3.
Сједињене Америчке Државе глобално располажу са само осам система THAAD, укључујући оне распоређене у Јужној Кореји и Гуаму. Свака батерија кошта око милијарду долара, а сам радар око 300 милиона долара, према подацима Центра за стратешке и међународне студије (CSIS).
– Ријеч је о ријетким стратешким ресурсима и њихов губитак представља огроман ударац – рекао је Том Карако, стручњак за противракетну одбрану при CSIS-у.
Он је објаснио да америчка војска тренутно има осам батерија, што је и даље мање од девет колико је планирано структуром снага још 2012. године, и да резервних радара овог типа практично нема.
Једна батерија система THAAD састоји се од око 90 војника, шест лансера постављених на камионе са укупно 48 пресретача – по осам на сваком лансеру, једног радара AN/TPY-2 и тактичке јединице за контролу паљбе и комуникацију.
Сваки пресретачки пројектил, који производи компанија „Локид Мартин“ (Lockheed Martin), кошта око 13 милиона долара.
– Ако желите да успоставите интегрисану противваздушну и противракетну одбрану, ово је само један од елемената које постављате на фронт – рекао је Вилијам Алберку, виши сарадник истраживачког института „Пацифички форум“ (Pacific Forum).
Раније током рата оштећен је и радар АН/ФПС-132 (радар за рано упозоравање) у Катару, показало је истраживање „Џејмс Мартин центра“ (James Martin Center). Тај стационарни систем служи за рано упозоравање и откривање пријетњи на великим удаљеностима, али нема прецизност потребну за навођење оружја на циљ.
Системи противваздушне и противракетне одбране у подручју Залива налазе се под великим притиском, а понекад су и преоптерећени иранским осветничким нападима дроновима и балистичким пројектилима.
То је изазвало забринутост да би залихе напредних пресретача за системе THAAD и ПАЦ-3 ускоро могле пасти на опасно ниске нивое.
Прошлог петка представници одбрамбених компанија, укључујући „Локид Мартин“ и „RTX корпорејшн“ (RTX Corporation), састали су се у Бијелој кући док Министарство одбране САД покушава да убрза производњу наоружања.
(Блумберг)
