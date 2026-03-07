Енерго клуб: Новитети из РиТе Угљевик, ЕРЦ-а и 'Електрокрајине'

Извор:
У новом издању 'Енерго клуба' истражујемо да ли су у РиТЕ Угљевик сабрали изгубљене милионе - питали смо директора тог предузећа.
Директор ЕРС-а: Цијене електричне енергије остају исте. Сазнали смо и најважније теме овогодишњег СЕТ-а, а на многе теме смо разговарали са Сашом Поповићем, првим човјеком 'Електрокрајине.
Причали смо и са студентима рударства у Приједору.
'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.
