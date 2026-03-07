Logo
Енерго клуб: Новитети из РиТе Угљевик, ЕРЦ-а и 'Електрокрајине'

АТВ

07.03.2026

12:01

енерго ново
Фото: атв

У новом издању 'Енерго клуба' истражујемо да ли су у РиТЕ Угљевик сабрали изгубљене милионе - питали смо директора тог предузећа.

Директор ЕРС-а: Цијене електричне енергије остају исте. Сазнали смо и најважније теме овогодишњег СЕТ-а, а на многе теме смо разговарали са Сашом Поповићем, првим човјеком 'Електрокрајине.

Причали смо и са студентима рударства у Приједору.

'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

