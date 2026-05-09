Преминула Александра Сашка Влајић

Портал 013инфо.рс је објавио тужну вијест да је преминула новинарка Александра Сашка Влајић.
Сашка је рођена 29. августа 1978. године у Долову, а преминула је 8. маја 2026. године, послије дуже болести.
Током своје новинарске каријере радила је на Радио Панчеву, Радио-телевизији Србије, Радио-телевизији Војводине и 013инфо порталу.
Колеге и пријатељи памтиће је као ведру и насмијану особу, увијек спремну да помогне.
Њена смрт оставила је дубоку тугу међу породицом, пријатељима и колегама.
Сахрана ће бити обављена у недјељу, 10. маја, у 13 часова на гробљу у Долову.
