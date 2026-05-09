Logo
Large banner

Преминула Александра Сашка Влајић

Аутор:

АТВ
09.05.2026 14:19

Коментари:

0
Свијећа
Фото: АТВ

Портал 013инфо.рс је објавио тужну вијест да је преминула новинарка Александра Сашка Влајић.

Сашка је рођена 29. августа 1978. године у Долову, а преминула је 8. маја 2026. године, послије дуже болести.

Током своје новинарске каријере радила је на Радио Панчеву, Радио-телевизији Србије, Радио-телевизији Војводине и 013инфо порталу.

Институт за јавно здравство РС

Здравље

Институт за јавно здравство Српске се огласио о хантавирусу

Колеге и пријатељи памтиће је као ведру и насмијану особу, увијек спремну да помогне.

Њена смрт оставила је дубоку тугу међу породицом, пријатељима и колегама.

Сахрана ће бити обављена у недјељу, 10. маја, у 13 часова на гробљу у Долову.

(013инфо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ин мемориам

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Као да ме неко гурнуо из кревета: Земљотрес у Србији

Србија

Као да ме неко гурнуо из кревета: Земљотрес у Србији

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Посљедња објава Александра (22) прије него што је убијен

2 ч

0
Полиција Србија

Србија

Хорор у Крушевцу: Убијен младић (22)

3 ч

2
Нестала дјевојчица Натали

Србија

Пронађена дјевојчица нестала у Новом Саду, познато гдје је била

20 ч

0

  • Најновије

15

14

Додик са Лавровом: Настављамо јачати сарадњу

15

10

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

15

09

Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

15

05

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

14

54

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner