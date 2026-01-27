Извор:
27.01.2026
Горан Маричић, в.д. предсједника Градског одбора СНСД-а Бањалука, казао је да ће ова странка амандмански дјеловати на предложен буџет града Бањалука и то у неколико различитих категорија.
Како је рекао, њихов циљ је Бањалука у којој се одлуке доносе у интересу грађана.
"Градска организација СНСД-а Бањалука слуша глас грађана, због чега смо основали тимове носилаца активности који су у директном контакту са грађанима, јер је рад на терену наш приоритет. Залажемо се за значајнију подршку младима и спорту и зато ћемо иницирати да се средства за спорт у буџету Града за 2026. годину повећају са 1,7 на 3 милиона КМ", казао је Маричић за Независне.
Он је додао, да ће у буџету планирати и средства за рјешавање бројних комуналних проблема, канализације, водоснабдијевања и путне инфраструктуре, а биће повећана и средства за предшколско васпитање, као и за основне школе у Бањалуци.
"Бринемо о свим грађанима и зато нећемо подржати поскупљење гријања за које се залаже Градска управа. Скупштина града ће разматрати извјештај "Еко топлана" и понудити одрживо рјешење за систем гријања у Бањалуци", казао је он.
Како је додао, они посебну бригу посвећују социјално осјетљивим категоријама и зато ће амандмански дјеловати на буџет Града како би се повећала средства намијењена Центру за социјални рад.
"Ово су само неки од наших приоритета и планова који ће допринијети да се Бањалука развија одговорно, стабилно и у складу са стварним потребама њених грађана", рекао је Маричић.
