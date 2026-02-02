Кијев не одустаје од курса уништења канонског православља

Извор:
СРНА
02.02.2026
22:26
Коментари:0
Кијев не одустаје од курса потпуног прекида веза милиона украјинских вјерника са Русијом и предузима кораке за уништавање канонског православља у Украјини, саопштило је руско Министарство спољних послова.
Како су истакли, није се промијенила политика режима Владимира Зеленског према ликвидацији канонске Украјинске православне цркве, праћена масовним кршењем вјерских слобода, одузимањем цркава, насиљем и репресијом над свештенством и вјерницима.
У саопштењу се додаје да Кијев не одустаје од курса ка потпуном уништењу вјековних веза милиона вјерника земље са Русијом као историјском и духовном домовином.
"Кијев и даље предузима кораке за уништавање канонског православља у Украјини, користећи у ту сврху закон усвојен 2024. године о заштити уставног поретка у области вјерских организација", наведено је у саопштењу.
