Кијев не одустаје од курса уништења канонског православља

Извор:

СРНА

02.02.2026

22:26

Кијев не одустаје од курса уништења канонског православља
Фото: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Кијев не одустаје од курса потпуног прекида веза милиона украјинских вјерника са Русијом и предузима кораке за уништавање канонског православља у Украјини, саопштило је руско Министарство спољних послова.

Како су истакли, није се промијенила политика режима Владимира Зеленског према ликвидацији канонске Украјинске православне цркве, праћена масовним кршењем вјерских слобода, одузимањем цркава, насиљем и репресијом над свештенством и вјерницима.

У саопштењу се додаје да Кијев не одустаје од курса ка потпуном уништењу вјековних веза милиона вјерника земље са Русијом као историјском и духовном домовином.

"Кијев и даље предузима кораке за уништавање канонског православља у Украјини, користећи у ту сврху закон усвојен 2024. године о заштити уставног поретка у области вјерских организација", наведено је у саопштењу.

Кијев

Русија

