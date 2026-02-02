Убијен Алексеј Бељаев, високорангирани званичник Кремља

02.02.2026
Алексеј Бељаев, високорангирани званичник Кремља задужен за цензуру интернета, убоден је у груди и преминуо на лицу мјеста у добро обезбијеђеној згради недалеко од Кремља.
Злочин се догодио 19. јануара, а вијест је објавио британски "The Mirror", наводећи да је Бељаев убијен испред своје канцеларије.
Бељаев је био виши званичник у Роскомнадзору, агенцији која стоји иза режима репресије на интернету који спроводи Москва, а односи се на блокирање сајтова, ограничавање интернет саобраћаја и спровођење онлајн цензуре широм земље.
Као замјеник шефа Одјељења за контролу и надзор комуникација, посебно је био одговоран за ометање рада сајтова, укључујући друштвене мреже, и успоравање мрежа као што су X или YouTube, као и других западних платформи.
Инцидент се догодио у сједишту агенције, само неколико минута од Кремља, на улазу у главну зграду Роскомнадзора. Злочин је извршио 16-годишњи тинејџер. Дјечак је наводно већ прошлог мјесеца, у децембру, шетао ходницима и зградом, а изгледа да је у тренутку инцидента био у близини улаза са ножем.
Мистериозно, руске власти нису јавно потврдиле смрт. Убиство је, према локалним извјештајима, практично "нестало" из јавног простора, у чему се види потпуни медијски мрак наводно наређен од стране Федералне службе безбједности (ФСБ), насљеднице злогласне KGB.
Према руском истраживачком Телеграм каналу, "ВЧК-ОГПУ", који има везе са безбједносним службама, тинејџер убо Бељајева у груди, убивши га на лицу мјеста.
Државни истражитељи вјерују да је дјечак презирао агенцију због њене цензорске улоге и да је недјељама планирао напад.
Такође се тврди да је покренут кривични поступак у вези са најтежом оптужбом за убиство, која обухвата убиства мотивисана политичком или идеолошком мржњом. Ипак, не постоји јавни судски запис о случају.
Вјерује се да је инцидент изашао на видјело тек када је дјечакова мајка објавила на интернету пост у очајничкој потрази за адвокатом након што је њен син притворен због сумње на убиство. Њена објава је касније обрисана.
Такође се каже да је школа тинејџера потврдила да је престао да похађа школу убрзо након 19. јануара. Изгледа да је ФСБ закопао и цензурисао инцидент, потпуно "класификујући случај".
Једина друга индикација да је Бељајев преминуо односи се на његову личну карту и порески број, који су поништени 19. јануара, што се обично дешава када се смрт званично региструје.
Независни новински портал "Медуза" извјештава да је државним и провладиним медијима наложено да не објављују ништа о Бељајеву на дан његове смрти.
Други медиј, "Важне приче", потврдио је да је Бељаев радио у згради Роскомнадзора у Китај-городу, али такође није успио да пронађе никакав траг о кривичном поступку или хапшењу у вези са смрћу на веб-сајтовима московских судова.
Ово долази након што је Бељаев добио званичну похвалу од предсједника Путина за помоћ у обезбјеђивању комуникација током избора 2017. године.
Наводно је радио као таксиста поред своје високе позиције, јер његова плата од око 1.600 евра мјесечно није била довољна за преживљавање у Москви. Руске власти су одбиле да коментаришу, преноси б.92.
